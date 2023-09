Il mistero globale dei circoli fatati finalmente svelato

Strane macchie circolari conosciute come “cerchi fatati” affascinano gli scienziati da anni. Questi enigmatici modelli di terreno arido circondati da anelli di vegetazione sono stati osservati a lungo in Namibia e Australia, ma uno studio recente ha rivelato che sono presenti anche in 250 località in 15 paesi.

Gli scienziati dell'Università di Alicante (UA) in Spagna hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare le immagini satellitari e identificare 263 siti che mostrano modelli simili ai cerchi delle fate. Questa scoperta amplia la nostra comprensione della distribuzione globale dei cerchi fatati, dimostrando che sono molto più comuni di quanto si credesse in precedenza.

Regioni come il Sahel, il Sahara occidentale, il Corno d'Africa, il Madagascar, l'Asia sudoccidentale e l'Australia centrale ospitano queste misteriose formazioni. Il coautore dello studio, Emilio Guirado, sottolinea l'importanza di analizzare l'impatto dei cerchi fatati sugli ecosistemi e di identificare i fattori ambientali che contribuiscono alla loro formazione.

La ricerca ha rivelato che specifiche caratteristiche del suolo e del clima, tra cui un basso contenuto di azoto e una piovosità media inferiore a 200 mm/anno, sono associate alla presenza dei cerchi fatati. Inoltre, fattori come l’albedo (riflettività) e lo stato delle falde acquifere svolgono un ruolo nella loro formazione.

Uno degli autori dello studio, Jaime Martínez-Valderrama, evidenzia la potenziale minaccia per i circoli fatati rappresentata dall'uso eccessivo delle acque sotterranee nelle regioni aride. Lo studio suggerisce inoltre che questi modelli sul suolo potrebbero fungere da indicatori del degrado dell’ecosistema e potrebbero essere influenzati dalla crisi climatica in corso.

Inoltre, i ricercatori hanno creato un atlante globale dei cerchi fatati e un database che può aiutare a studiare la resilienza di questi modelli di vegetazione ai cambiamenti climatici e ad altri disturbi.

Lo studio fa luce sui misteriosi cerchi fatati, svelando la loro presenza globale e contribuendo alla nostra comprensione della loro formazione e importanza ecologica.

Fonte:

“Strani cerchi chiamati cerchi fatati che punteggiano i terreni aridi della Namibia e dell’Australia sono stati ora mappati in 15 paesi” – Universidad de Alicante (UA)