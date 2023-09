Mappatura dei misteriosi cerchi fatati in tutto il mondo

Un nuovo studio ha rivelato che misteriose macchie circolari conosciute come “cerchi fatati” non sono presenti solo in Namibia e Australia, ma anche in 250 località in 15 paesi diversi. Per decenni gli scienziati sono rimasti perplessi davanti a questi enigmatici modelli di terreno nudo circondato da anelli di vegetazione e sono state proposte molteplici teorie per spiegare la loro formazione.

Utilizzando l’intelligenza artificiale per analizzare le immagini satellitari, i ricercatori hanno identificato 263 siti in tutto il mondo in cui sono stati osservati modelli simili. Questa scoperta suggerisce che i circoli fatati sono molto più comuni di quanto si pensasse in precedenza, espandendosi oltre le loro posizioni iniziali conosciute.

Lo studio, pubblicato sulla rivista PNAS, evidenzia l’importanza di comprendere le cause e il significato ecologico di questi modelli di vegetazione. Secondo il coautore Emilio Guirado, analizzare l’impatto dei cerchi fatati sugli ecosistemi e identificare i fattori ambientali che ne determinano la distribuzione è fondamentale.

La ricerca ha scoperto che combinazioni specifiche di caratteristiche del suolo e del clima, come il basso contenuto di azoto e le precipitazioni medie inferiori a 200 mm/anno, sono associate alla presenza dei cerchi fatati. Inoltre, in questo studio sono stati presi in considerazione fattori come l'albedo e lo stato delle falde acquifere, che non erano stati precedentemente considerati.

Lo studio sottolinea il potenziale impatto delle attività umane, in particolare dell’estrazione delle acque sotterranee, sulla formazione dei cerchi fatati. L’uso massiccio delle acque sotterranee nelle aree aride può interrompere questi modelli unici.

Oltre a far luce sulla prevalenza globale dei circoli fatati, i risultati offrono opportunità per ulteriori ricerche. Lo studio suggerisce che questi modelli sul suolo potrebbero servire da indicatori del degrado dell’ecosistema derivante dalla crisi climatica in corso.

I ricercatori hanno anche creato un atlante globale dei circoli fatati e un database, che potrebbero essere preziosi per studiare la resilienza di questi modelli di vegetazione ai cambiamenti climatici e ad altri disturbi.

Nel complesso, questo studio ci avvicina di più allo svelamento del mistero dei cerchi fatati e alla comprensione del loro significato ecologico su scala globale.

Fonte:

– Università di Alicante (UA) in Spagna

– Studio pubblicato su PNAS