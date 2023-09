Mappatura dei misteriosi circoli fatati: un fenomeno globale

Un nuovo studio ha rivelato che le strane macchie circolari conosciute come “cerchi fatati” non sono limitate alla Namibia e all’Australia, ma possono essere trovate in 15 paesi e 250 località in tutto il mondo. Questi modelli enigmatici sono costituiti da terreno nudo circondato da anelli di vegetazione e la loro formazione ha sconcertato gli scienziati per decenni.

Utilizzando l'intelligenza artificiale per analizzare le immagini satellitari, i ricercatori hanno identificato 263 siti in cui sono stati osservati i cerchi fatati. Questi siti includono regioni del Sahel, del Sahara occidentale, del Corno d'Africa, del Madagascar, dell'Asia sud-occidentale e dell'Australia centrale. I risultati dello studio indicano che i cerchi fatati sono molto più comuni di quanto si credesse in precedenza.

Lo studio ha inoltre individuato alcune caratteristiche del suolo e del clima associate alla presenza dei cerchi fatati. Questi includono un basso contenuto di azoto nel suolo e una piovosità media inferiore a 200 mm/anno. Nell'analisi sono stati considerati fattori come l'albedo e lo stato delle falde acquifere. I ricercatori hanno suggerito che l’uso eccessivo delle acque sotterranee nelle zone aride potrebbe interrompere la formazione dei cerchi fatati.

Comprendere le cause e l’importanza ecologica di questi modelli di vegetazione è fondamentale. La ricerca sull’impatto dei cerchi fatati sul funzionamento degli ecosistemi e sul loro potenziale come indicatori del degrado degli ecosistemi dovuto al cambiamento climatico è ora possibile. Lo studio ha portato anche alla creazione di un atlante globale dei circoli fatati e di un database che potrebbe aiutare ulteriori ricerche sulla loro resilienza ai cambiamenti climatici e ad altri disturbi.

In conclusione, la mappatura dei circoli fatati in vari paesi getta nuova luce sulla loro distribuzione globale e fornisce preziose informazioni sulla loro formazione e sul significato ecologico. Saranno necessarie ulteriori ricerche per svelare i misteri di questi modelli intriganti e il loro potenziale ruolo nella comprensione degli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi.

Fonte:

– “La mappatura dei cerchi fatati espande le loro dimensioni globali” – Universidad de Alicante (UA)

– Studio pubblicato sulla rivista PNAS, intitolato “Distribuzione globale e condizioni ambientali dei cerchi delle fate”