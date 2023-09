Strani "circoli fatati" mappati in 15 paesi: studio

I ricercatori hanno scoperto che le misteriose macchie circolari conosciute come “cerchi fatati” non sono limitate solo alla Namibia e all’Australia, ma sono presenti in 250 località in 15 paesi. Queste zone di terreno arido circondate da anelli di vegetazione hanno sconcertato gli scienziati per anni. Sono state proposte numerose teorie per spiegare la loro formazione, ma fino ad ora la portata globale di questo fenomeno era sconosciuta.

Lo studio, pubblicato sulla rivista PNAS, ha utilizzato l’intelligenza artificiale per analizzare le immagini satellitari e ha identificato 263 siti in cui sono stati osservati schemi di cerchi fatati. Queste macchie sono state trovate in regioni come il Sahel, il Sahara occidentale, il Corno d’Africa, il Madagascar, l’Asia sudoccidentale e l’Australia centrale, indicando che i circoli fatati sono più comuni di quanto si pensasse in precedenza.

I ricercatori hanno scoperto che alcune caratteristiche del suolo e del clima, tra cui il basso contenuto di azoto e una piovosità media inferiore a 200 mm/anno, sono associate alla presenza dei cerchi fatati. Questi cerchi fungono anche da ulteriore fonte d'acqua nelle regioni aride, poiché l'acqua piovana scorre verso le erbe circostanti.

I risultati dello studio suggeriscono che i cerchi fatati potrebbero essere indicatori del degrado dell'ecosistema dovuto al cambiamento climatico. Inoltre, la ricerca apre la porta all’esame della resilienza di questi modelli di vegetazione ai cambiamenti climatici e ad altri disturbi.

I ricercatori hanno creato un atlante globale dei circoli fatati e un database che può essere utilizzato per ulteriori ricerche. Queste nuove informazioni contribuiranno a una migliore comprensione delle cause di queste formazioni e della loro importanza ecologica.

Fonte:

– Università di Alicante (UA), Spagna

– Giornale del PNAS