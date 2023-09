Gli astronomi rilevano per la prima volta una misteriosa macchia scura su Nettuno

By

Gli astronomi hanno osservato una grande macchia scura sull'atmosfera di Nettuno utilizzando il Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO). Questa è la prima volta che una macchia scura sul pianeta viene osservata dalla Terra. La macchia è accompagnata da una macchia luminosa più piccola, che aumenta il mistero che circonda queste caratteristiche.

Le macchie scure sono comuni nelle atmosfere dei pianeti giganti, e la Grande Macchia Rossa su Giove è la più conosciuta. Tuttavia, le macchie scure su Nettuno sono rimaste sfuggenti e di breve durata. Questa recente scoperta fornisce ulteriori indizi sulla loro origine.

Lo studio, condotto da Patrick Irwin dell'Università di Oxford, ha utilizzato i dati del VLT per indagare la natura delle macchie scure su Nettuno. Teorie precedenti suggerivano che queste macchie fossero causate da uno schiarimento tra le nuvole, ma le osservazioni escludevano questa possibilità. Invece, i ricercatori hanno scoperto che le macchie scure sono probabilmente il risultato dell’oscuramento delle particelle d’aria in uno strato sotto lo strato di foschia visibile, mentre ghiaccio e foschia si mescolano nell’atmosfera di Nettuno.

I ricercatori sono stati in grado di fare queste scoperte dopo che la NASA e il telescopio spaziale Hubble dell'Agenzia spaziale europea hanno scoperto diverse macchie scure nell'atmosfera di Nettuno. Utilizzando lo strumento Multi Unit Spectroscopic Explorer (Muse) del VLT, sono stati in grado di studiare la luce solare riflessa da Nettuno e dalla sua macchia in modo più dettagliato. Ciò ha permesso loro di determinare l’altezza alla quale si trova la macchia scura nell’atmosfera e di ottenere informazioni sulla composizione chimica dei diversi strati atmosferici.

Inoltre, le osservazioni hanno rivelato una scoperta sorprendente: un raro tipo di nuvola profonda e luminosa che non era mai stata identificata prima. Questa nuvola appariva accanto alla macchia scura principale e si trovava allo stesso livello nell'atmosfera. Ciò indica che si tratta di un tipo di caratteristica completamente nuova rispetto alle piccole nubi compagne di ghiaccio di metano ad alta quota osservate in precedenza.

Questa scoperta rivoluzionaria non solo fa avanzare la nostra comprensione delle dinamiche atmosferiche di Nettuno, ma mostra anche i notevoli progressi tecnologici che consentono agli astronomi di osservare questi pianeti distanti dalla Terra.

Fonte:

– Nina Massey, corrispondente scientifica della PA

– Astronomia della Natura (Pubblicazione)