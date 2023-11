Le origini sfuggenti degli elettroni energetici dei raggi cosmici

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel loro tentativo di scoprire l’enigmatica fonte degli elettroni energetici dei raggi cosmici. Negli ultimi anni, il CALorimetric Electron Telescope (CALET), situato sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha rilevato più di 7 milioni di particelle. Questo vasto set di dati ha fornito preziose informazioni sulle origini degli elettroni dei raggi cosmici.

Un team di astrofisici, guidato da Shoji Torii dell'Università di Waseda in Giappone, ha esaminato i dati CALET e identificato potenziali fonti di elettroni dei raggi cosmici. La loro analisi suggerisce la presenza di almeno una fonte vicina, e forse di più, il che rappresenta un entusiasmante passo avanti nella nostra comprensione di queste particelle ad alta energia.

L'astrofisico Nicholas Cannady, dell'Università del Maryland, contea di Baltimora e membro della collaborazione CALET, esprime il suo entusiasmo per i risultati. Il rilevamento di candidati superiori a 10 teraelettronvolt è una prova essenziale dell'esistenza di una vicina sorgente di elettroni dei raggi cosmici.

Per oltre un secolo gli astronomi si sono interrogati sulla fonte dei raggi cosmici energetici. Queste particelle, inclusi nuclei atomici, protoni ed elettroni, viaggiano attraverso l'Universo quasi alla velocità della luce e possiedono un potere sorprendente. Sebbene i resti di supernova siano stati proposti come probabile fonte, ci sono altre potenziali origini che richiedono ulteriori esplorazioni. Una possibilità intrigante è l’annientamento della materia oscura.

Rilevare gli elettroni dei raggi cosmici non è un compito facile. Sulla Terra osserviamo le cascate di particelle prodotte quando i raggi cosmici collidono con gli atomi nell'atmosfera. Tuttavia, l'esperimento spaziale di CALET consente il rilevamento diretto dei raggi cosmici, consentendo agli scienziati di studiarli fino alle alte energie.

Precedenti ricerche con CALET hanno consentito di rilevare raggi cosmici fino a 4.8 teraelettronvolt. Sfruttando nuove tecniche di analisi dei dati per eliminare le interferenze dei protoni in rapido movimento, il team è riuscito a rilevare raggi cosmici elettronici fino a 7.5 teraelettronvolt. Sorprendentemente, queste osservazioni hanno rivelato che non vi è alcuna diminuzione nell’incidenza dei raggi cosmici alle energie più elevate. Semmai i dati suggeriscono un aumento dei raggi cosmici ai massimi livelli energetici.

Questi risultati implicano che la sorgente degli elettroni dei raggi cosmici deve essere relativamente vicina a noi. Alcuni resti di supernova nelle vicinanze si allineano con il rilevamento dei raggi cosmici a più alta energia registrati nel set di dati CALET. Ulteriori osservazioni e analisi potrebbero far luce sull’origine precisa di queste particelle energetiche.

T. Gregory Guzik, direttore del ramo statunitense della Collaborazione CALET presso la Louisiana State University, sottolinea l'importanza di queste scoperte. Le osservazioni CALET offrono l’entusiasmante possibilità di misurare la materia proveniente da specifici resti di supernova vicini qui sulla Terra. Le misurazioni continue effettuate da CALET per tutta la durata della vita della Stazione Spaziale Internazionale forniranno nuove informazioni sul trasporto e sull’origine della materia relativistica nella nostra galassia.

FAQ:

D: Cos'è il telescopio elettronico CALorimetrico (CALET)?

R: Il telescopio elettronico CALorimetrico è un rilevatore di raggi cosmici situato sulla Stazione Spaziale Internazionale.

D: Cosa sono i raggi cosmici?

R: I raggi cosmici sono particelle ad alta energia, inclusi nuclei atomici, protoni ed elettroni, che viaggiano attraverso lo spazio a una velocità prossima a quella della luce.

D: Perché la fonte degli elettroni dei raggi cosmici è importante per gli scienziati?

R: Comprendere la fonte degli elettroni dei raggi cosmici può fornire informazioni sul funzionamento del nostro Universo e sulla natura dei fenomeni ad alta energia.

D: Come fanno gli scienziati a rilevare gli elettroni dei raggi cosmici?

R: Sulla Terra, i raggi cosmici si scontrano con gli atomi nell'atmosfera, producendo cascate di particelle che possono essere osservate. L'esperimento CALET consente il rilevamento diretto dei raggi cosmici nello spazio.

D: Quali sono le potenziali fonti di elettroni dei raggi cosmici?

R: I resti di supernova sono una probabile fonte, ma si stanno esplorando anche altre possibilità come l’annientamento della materia oscura.