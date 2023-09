La NASA sospende l'esame dei campioni dell'asteroide Bennu a causa della polvere nera inspiegabile

By

L'esame da parte della NASA dei campioni raccolti dall'asteroide Bennu durante la missione OSIRIS-REx è stato temporaneamente interrotto in seguito alla scoperta di polvere nera inspiegabile nel contenitore del campione. I campioni sono stati inizialmente raccolti nel 2020 e atterrati nel deserto dello Utah la scorsa settimana.

All'apertura del contenitore, gli scienziati hanno trovato sostanze sconosciute sul meccanismo di acquisizione dei campioni Touch and Go (TAGSAM) situato sopra il ponte dell'avionica. La NASA ha annunciato che la polvere nera sarà sottoposta ad analisi preliminari per determinare se provenga dall'asteroide.

Il residuo osservato sul ponte dell'avionica, rilevato dopo il processo di raccolta, è stato risolto, consentendo il trasferimento sicuro del campione. Tuttavia, la conferma da parte degli scienziati è ancora in sospeso.

Si prevede che le informazioni raccolte dalla missione OSIRIS-REx miglioreranno la nostra comprensione degli asteroidi potenzialmente pericolosi e contribuiranno alle future strategie di deviazione degli asteroidi. Per garantire un esame e una conservazione approfonditi, i campioni di asteroidi saranno gestiti in una struttura di cura di nuova costituzione, supervisionata dalla divisione Astromaterials Research and Exploration Science della NASA.

La navicella spaziale OSIRIS-REx, lanciata nel 2016 con una missione da 1 miliardo di dollari, ha raggiunto Bennu nel 2018 e ha raccolto campioni nel 2020 utilizzando un braccio dotato di vuoto. La navicella spaziale ha percorso quattro miliardi di miglia prima di tornare sulla Terra. Prevenendo in modo sicuro la contaminazione, il campione è entrato nell'atmosfera terrestre a 27,650 miglia orarie ed è stato rallentato fino a 11 miglia orarie utilizzando un paracadute.

La NASA ha condotto una meticolosa missione di recupero nello Utah, coinvolgendo elicotteri e una camera bianca temporanea, per recuperare il contenitore del campione. Questo campione extraterrestre, il più grande dai tempi delle missioni lunari, fornisce preziose informazioni sulla formazione della Terra e sulle origini della vita.

Bennu, con dimensioni paragonabili all'Empire State Building, è considerato l'oggetto più pericoloso del Sistema Solare a causa della sua potenziale rotta di collisione con la Terra. Si prevede che si avvicinerà pericolosamente al nostro pianeta nel settembre 2182. I dati e le osservazioni di OSIRIS-REx saranno essenziali nei futuri sforzi di deflessione degli asteroidi.

