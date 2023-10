Composti MXene e MBene: cattura selettiva dell'anidride carbonica

I composti MXene e MBene, che sono materiali bidimensionali spessi solo pochi atomi, hanno il potenziale per svolgere un ruolo significativo nella lotta agli effetti del riscaldamento globale. Questi composti hanno un'ampia area superficiale, che li rende capaci di assorbire efficacemente le molecole di anidride carbonica dall'atmosfera. Sequestrando in modo sicuro l’anidride carbonica, MXenes e MBenes potrebbero potenzialmente contribuire a ridurre gli impatti dannosi del cambiamento climatico.

In un recente studio pubblicato sulla rivista Chem, la professoressa Mihri Ozkan, insieme ai suoi coautori, esplora il potenziale di MXenes e MBenes nelle tecnologie di cattura del carbonio. Questi materiali bidimensionali possono essere progettati per catturare selettivamente l’anidride carbonica. La loro elevata selettività può essere attribuita a un processo noto come ingegneria della distanza tra strati. Inoltre, MXene e MBene sono meccanicamente stabili e mantengono la loro integrità strutturale anche dopo molteplici cicli di cattura e rilascio del carbonio.

Con il continuo aumento delle emissioni di anidride carbonica causate dall’uomo, le tecnologie di cattura del carbonio sono diventate una priorità assoluta. L’aumento delle temperature globali dovuto a queste emissioni porta a gravi eventi meteorologici, siccità, cattivi raccolti, migrazione e instabilità politica. Per mitigare questi effetti, è necessaria un’azione urgente per ridurre le emissioni di carbonio.

Gli studiosi della Drexel University hanno scoperto MXenes e MBenes all’inizio degli anni 2010. MXene è un composto inorganico costituito da strati atomicamente sottili di carburi, nitruri o carbonitruri di metalli di transizione. Gli MBeni, d'altro canto, sono boruri di metalli di transizione dimensionale costituiti da boro. Questi composti possono essere prodotti mediante tecniche di attacco chimico e possiedono reticoli cristallini con strutture ortorombiche ed esagonali ripetute.

Sebbene MXenes e MBenes offrano un potenziale promettente per i dispositivi di cattura del carbonio, ci sono ancora sfide tecniche che devono essere affrontate. Gli scienziati devono trovare soluzioni alle sfide legate alla sintesi nella produzione di grandi volumi, come miscelazione non uniforme, gradienti di temperatura e problemi di trasferimento di calore. Tuttavia, questi ostacoli possono essere superati ampliando i metodi di incisione a umido o sviluppandone di nuovi.

L’uso di MXenes e MBenes in combinazione con le tecnologie di cattura del carbonio esistenti, come quelle sviluppate da Climework AS, ha il potenziale per ridurre significativamente i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera. Questi composti possono aiutare nello stoccaggio sicuro e a lungo termine dell’anidride carbonica, contribuendo agli sforzi per combattere il cambiamento climatico.

Fonte:

Mihrimah Ozkan et al, Frenare l'inquinante CO2 utilizzando MXenes e MBenes bidimensionali, Chem (2023). DOI: 10.1016/j.chempr.2023.09.001

Università della California - Riverside

Phys.org