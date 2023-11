Il futuro della gestione delle inondazioni: calcolo quantistico e valutazione del rischio

By

Multiverse Computing, Moody's Analytics e Oxford Quantum Circuits (OQC) hanno unito le forze per affrontare i rischi posti dai cambiamenti climatici nel Regno Unito. Con i finanziamenti di Innovate UK, il trio mira a sviluppare modelli di previsione delle inondazioni su larga scala utilizzando metodi di calcolo quantistico. Il Dipartimento dell’Ambiente, dell’Alimentazione e degli Affari Rurali del Regno Unito sarà il primo beneficiario di questa nuova soluzione di fluidodinamica computazionale, che mira a migliorare la capacità del Paese di adattarsi agli eventi meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici.

L’informatica quantistica fornisce un approccio unico per affrontare le sfide computazionali negli studi di modellazione delle inondazioni su larga scala. Sfruttando la potenza degli algoritmi quantistici, Multiverse Computing guiderà il progetto come fornitore di software, mentre OQC fornirà l’hardware quantistico necessario. Moody's Analytics, una società globale di gestione del rischio, contribuirà con le competenze del settore e i requisiti di dati per garantire una valutazione e una gestione efficiente e accurata del rischio di alluvioni.

Il potenziale dell’applicazione di algoritmi quantistici per valutare i danni delle inondazioni è rivoluzionario. Enrique Lizaso Olmos, fondatore e CEO di Multiverse Computing, ritiene che i miglioramenti in termini di precisione ed efficacia ottenuti attraverso gli approcci quantistici possano supportare gli sforzi di adattamento al cambiamento climatico. Il progetto mira ad aiutare le agenzie governative, i proprietari di case e le agenzie assicurative a comprendere meglio e prepararsi agli eventi meteorologici estremi.

Per superare i limiti degli attuali metodi di modellazione delle inondazioni, il team del progetto prevede di utilizzare un algoritmo QPINN (Rete neurale informata sulla fisica quantistica). Questo algoritmo combina l’elaborazione classica dei dati con l’elaborazione quantistica, utilizzando un circuito quantistico variazionale (VQC) per migliorare l’accuratezza delle previsioni di valutazione del rischio.

Sfruttando il potenziale dell’informatica quantistica, il progetto mira non solo a ridefinire il futuro della gestione delle inondazioni, ma anche a creare un mondo più sicuro e resiliente per le generazioni future. Con l’aumento dei rischi di alluvioni, affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico è della massima importanza. Questo sforzo di collaborazione tra i leader del settore e il governo del Regno Unito rappresenta un passo significativo verso la mitigazione di questi rischi e il miglioramento della nostra comprensione dei paesaggi a rischio di inondazioni.

FAQ

D: Cos'è l'informatica quantistica?

R: L'informatica quantistica è un campo dell'informatica che utilizza fenomeni della meccanica quantistica, come la sovrapposizione e l'entanglement, per eseguire calcoli complessi in modo più efficiente rispetto ai computer classici.

D: In che modo il calcolo quantistico migliorerà la modellazione delle inondazioni?

R: L’informatica quantistica può affrontare le sfide computazionali della modellazione delle inondazioni su larga scala, rendendo la valutazione e la gestione del rischio più accurate ed efficienti.

D: Chi è coinvolto nel progetto?

R: Multiverse Computing, Moody's Analytics e Oxford Quantum Circuits (OQC) sono gli attori principali di questo progetto di collaborazione, con Multiverse Computing leader come fornitore di software e OQC che fornisce l'hardware quantistico necessario.

D: Qual è lo scopo del progetto?

R: Il progetto mira a sviluppare modelli di previsione delle inondazioni su larga scala utilizzando metodi di calcolo quantistico per migliorare la capacità del Regno Unito di adattarsi agli eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico. Il Dipartimento britannico dell’Ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali sarà il primo cliente a utilizzare questa nuova soluzione nella fluidodinamica computazionale.

D: In che modo il progetto porterà benefici alla società?

R: Migliorando la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni, il progetto aiuterà le agenzie governative, i proprietari di case e le agenzie assicurative a comprendere e prepararsi meglio agli eventi meteorologici estremi, creando in definitiva un mondo più sicuro e resiliente per le generazioni future.