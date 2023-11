La nuova tecnologia di calcolo quantistico mira a migliorare la valutazione del rischio di inondazioni

Le inondazioni catastrofiche stanno diventando sempre più comuni a causa dei cambiamenti climatici, ponendo una sfida significativa per le comunità di tutto il mondo. L’adattamento a questa nuova realtà climatica richiede soluzioni innovative e un’azienda in prima linea nell’affrontare questa sfida è Multiverse Computing, una società di software quantistico con sede in Spagna.

In una collaborazione innovativa, Multiverse Computing ha stretto una partnership con Oxford Quantum Circuits (OQC) nel Regno Unito e Moody's Analytics negli Stati Uniti per sfruttare la tecnologia di calcolo quantistico per la valutazione del rischio di inondazioni. Con un finanziamento di 100,056 sterline da parte di Innovate UK, la startup spagnola mira a sviluppare modelli di previsione più accurati ed efficienti per valutare i rischi di alluvioni.

I metodi tradizionali di modellazione delle inondazioni sono stati limitati dalle sfide computazionali legate all’esecuzione di simulazioni su vaste aree ad alta risoluzione. Tuttavia, l’informatica quantistica presenta promettenti opportunità di progresso in questo campo. Utilizzando l’apprendimento automatico quantistico (QML) e sviluppando emulatori come alternative ai modelli basati sulla fisica, Multiverse Computing e i suoi partner mirano a migliorare l’accuratezza e l’efficacia della valutazione del rischio di inondazioni.

"Con la tecnologia dell'informatica quantistica, abbiamo il potenziale per rivoluzionare la valutazione del rischio di alluvioni", ha affermato Sergio Gago, amministratore delegato di Moody's Quantum e GenAI. Anche Enrique Lizaso Olmos, fondatore e CEO di Multiverse Computing, ritiene che un approccio quantistico potrebbe contribuire in modo significativo agli sforzi di adattamento al cambiamento climatico.

In qualità di appaltatore principale, Multiverse Computing sarà responsabile dello sviluppo di software e algoritmi quantistici, mentre OQC fornirà l’hardware quantistico necessario. Moody's contribuirà con competenze di settore, dati e approfondimenti sull'efficienza computazionale. Questo sforzo di collaborazione si è assicurato un posto nella Fase 1 del concorso Quantum Catalyst Fund e, in caso di successo, passerà alla Fase 2 il prossimo anno, con un budget di 1.2 milioni di sterline.

Il Dipartimento dell’Ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali del Regno Unito sarà il primo cliente a testare questa soluzione, con l’obiettivo di adattarsi meglio agli eventi meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici. Con perdite annuali stimate di oltre 700 milioni di sterline dovute alle inondazioni interne, la necessità di strumenti e strategie migliori per la valutazione del rischio di alluvioni è urgente.

Il cambiamento climatico ha già avuto impatti devastanti in tutto il mondo, come testimoniano le recenti inondazioni in Germania, Belgio e Grecia centrale. Alla luce di questi eventi, sfruttare tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e l’informatica quantistica per mitigare e prevenire le conseguenze delle inondazioni non è mai stato così importante.

