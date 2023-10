I residenti del New Hampshire potranno assistere a due eclissi solari

I residenti del New Hampshire avranno l'opportunità di assistere non a una, ma a due eclissi solari nei prossimi mesi. Il 14 ottobre 2023 ci sarà un'eclissi solare parziale, seguita da un'eclissi solare totale l'8 aprile 2024. I professori associati dell'Università del New Hampshire, Amy Keesee e John S. Gianforte, insieme a Lori Harnois, il direttore della Divisione per lo sviluppo dei viaggi e del turismo, discutere di questi prossimi eventi.

Un'eclissi solare si verifica quando la Luna si frappone tra la Terra e il Sole, proiettando un'ombra sulla Terra. Questo allineamento avviene quando la Luna, il Sole e la Terra si trovano sullo stesso piano. La Luna blocca almeno una parte del Sole, provocando un'eclissi solare. L'eclissi di ottobre sarà un'eclissi parziale, visibile nel New Hampshire. Tuttavia, l’eclissi di aprile sarà un’eclissi totale, in cui la Luna bloccherà completamente tutta la luce proveniente dal Sole per un certo periodo di tempo. Il percorso di queste eclissi sarà diverso, con l’eclissi di ottobre che attraverserà la parte occidentale degli Stati Uniti e l’eclissi di aprile che attraverserà la parte settentrionale del New Hampshire.

Per visualizzare in sicurezza queste eclissi, ci sono due metodi consigliati. Il primo consiste nell'utilizzare un proiettore stenopeico, dove un pezzo di cartone forato e ricoperto da un foglio di alluminio viene posto davanti al Sole, proiettandone l'immagine su un cartellone. Il secondo metodo consiste nell'utilizzare occhiali per eclissi solare, che consentono la visione diretta del Sole durante le fasi parziali dell'eclissi. Tuttavia, è importante notare che la visione diretta del Sole è sicura solo durante l’eclissi totale, quando la Luna copre completamente il Sole. Altrimenti gli occhiali dovranno essere indossati.

Le imminenti eclissi solari offrono un'opportunità unica per i residenti del New Hampshire di assistere in prima persona a questi eventi celesti mozzafiato. Quindi segna i tuoi calendari e preparati a vedere in sicurezza queste meraviglie naturali nel cielo.

Fonte: Lo stato in cui ci troviamo – Università del New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois