Scoperte affascinanti: eruzioni di filamenti e superflare in giovani stelle di tipo solare

Giovani stelle di tipo solare hanno catturato ancora una volta l'attenzione degli scienziati mentre continuano a rivelare segreti affascinanti sugli ambienti Sole-Terra. In particolare, il verificarsi di superflare in queste stelle fornisce una finestra unica per comprendere la natura degli eventi esplosivi del nostro Sole.

In una innovativa campagna di osservazione multilunghezza d’onda durata 12 giorni, i ricercatori hanno sfruttato la potenza di TESS, NICER e del telescopio Seimei per studiare la giovane stella di tipo solare EK Draconis. La stella, che si stima abbia un’età compresa tra 50 e 120 milioni di anni, è stata di grande interesse a causa della sua precedente visualizzazione di assorbimenti di Hα spostati verso il blu – un segno rivelatore di un’eruzione di filamenti associata a un superflare.

Attraverso osservazioni ottiche e a raggi X simultanee, il team ha identificato tre superflare con un sorprendente intervallo di energia compreso tra 1.5×10^33 e 1.2×10^34 erg. Queste immense eruzioni, paragonabili alla potenza dei grandi brillamenti solari, fanno luce sui fenomeni energetici che si verificano in queste giovani stelle.

Tuttavia, ciò che distingue davvero questa scoperta è la scoperta senza precedenti di due eruzioni di protuberanza su EK Draconis. Queste eruzioni sono state osservate come emissioni di Hα spostate verso il blu, che indicano movimenti di gas in allontanamento dalla stella, a velocità di 690 e 430 km/s. Le masse delle eruzioni sono state stimate rispettivamente in 1.1×10^19 e 3.2×10^17 g.

Mentre continuiamo a esplorare le giovani stelle di tipo solare, queste straordinarie scoperte hanno implicazioni di vasta portata. Forniscono prove osservative vitali della connessione tra superflare ed eruzioni di filamenti/protuberanze, una relazione che è stata stabilita da tempo nello studio dei grandi brillamenti solari.

Con ogni nuova scoperta, approfondiamo la nostra comprensione dei processi dinamici che modellano il nostro Sole e i suoi fratelli stellari. La ricerca per scoprire i segreti delle giovani stelle di tipo solare promette di svelare approfondimenti più accattivanti sulla natura di questi maestosi corpi celesti.

Domande frequenti:

Q: Cosa sono i superflare?

A: I superflare sono esplosioni estremamente energiche e potenti che si verificano sulle stelle, incluso il nostro Sole. Rilasciano immense quantità di energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche e particelle cariche.

Q: Cos'è un'eruzione di filamenti?

A: Le eruzioni di filamenti, note anche come protuberanze, sono eventi in cui un plasma denso e più freddo viene espulso dalla superficie di una stella, come il Sole. Queste eruzioni sono spesso associate a brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale.

Q: In che modo le osservazioni ottiche e a raggi X simultanee aiutano nello studio dei superflare?

A: Le osservazioni ottiche e a raggi X simultanee consentono agli scienziati di raccogliere dati completi sulle emissioni energetiche dei superflare. Le osservazioni ottiche catturano le emissioni nella luce visibile, mentre le osservazioni nei raggi X forniscono informazioni sui processi ad alta energia che si verificano durante questi eventi esplosivi.

Q: Perché le giovani stelle di tipo solare sono interessate allo studio dei superflare?

A: Le giovani stelle di tipo solare rappresentano obiettivi preziosi per lo studio dei superflare perché sono più attive e inclini a questi eventi esplosivi. Studiando le caratteristiche e il comportamento dei superflare in queste stelle, gli scienziati possono ottenere informazioni sulle prime fasi dell’evoluzione stellare, nonché sui potenziali impatti di tali eventi sui sistemi planetari.

Fonti: astro-ph.SR