Riepilogo: I ricercatori del Senckenberg Biodiversity and Climate Research Center di Francoforte (SBiK-F) hanno sviluppato uno strumento di supporto decisionale per aiutare nella selezione delle aree protette per raggiungere l'obiettivo di designare almeno il 30% delle aree terrestri e marine come riserve naturali. 2030. Lo strumento consente di ponderare e confrontare diversi obiettivi di conservazione su scala globale, aiutando i decisori a dare priorità alle aree più vantaggiose per gli obiettivi di biodiversità. Il processo di selezione delle aree protette è complesso, poiché devono soddisfare molteplici obiettivi, come la protezione del clima e la conservazione della biodiversità, che possono portare a conflitti tra diversi gruppi di interesse. Lo strumento sviluppato dai ricercatori offre un approccio flessibile e trasparente alla selezione delle aree protette sulla base di molteplici obiettivi, evidenziando sinergie e obiettivi contrastanti. Utilizzando questo strumento, i decisori possono prendere decisioni trasparenti e informate su quali aree dare priorità alla conservazione. I ricercatori sperano che il loro strumento contribuirà a far avanzare la conservazione della biodiversità e la protezione del clima assistendo nella selezione e configurazione delle aree protette. Questa ricerca supporta gli obiettivi fissati durante la Conferenza mondiale sulla natura del dicembre 2022.

Fonti: Alke Voskamp et al, Utilizzo di strumenti di supporto alle decisioni multi-obiettivo per la selezione delle aree protette, One Earth (2023). DOI: 10.1016/j.oneear.2023.08.009

