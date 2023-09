La NASA conclude l'esperimento sulla generazione di ossigeno su Marte

By

La NASA ha recentemente annunciato la conclusione del Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), un esperimento progettato per estrarre ossigeno dall'atmosfera di Marte. MOXIE, creato da ingegneri e scienziati del MIT, è stato eseguito 16 volte durante la sua permanenza sul pianeta rosso, producendo un totale di 122 grammi di ossigeno. Il suo tasso di produzione massimo è stato di 12 grammi all'ora, superando gli obiettivi originali della NASA. Tuttavia, nonostante il suo successo, non ci sono piani per un MOXIE 2.0.

Il processo impiegato da MOXIE prevedeva il filtraggio dell'aria in ingresso per rimuovere la polvere, quindi la compressione e il riscaldamento a 800°C (1,470°F). A questa temperatura, l’ossigeno potrebbe essere estratto dall’anidride carbonica nell’atmosfera marziana. L'ossigeno estratto è stato quindi testato prima di essere rilasciato nuovamente nell'atmosfera. Ci sono volute due ore per riscaldare l'unità prima che il processo di estrazione potesse iniziare.

MOXIE era un'aggiunta unica al rover Perseverance, poiché mirava a supportare l'esplorazione umana su Marte. Ha dimostrato che è possibile per un equipaggio sopravvivere su Marte e tornare a casa utilizzando le risorse disponibili sulla superficie. Il concetto di utilizzo delle risorse in situ (ISRU) è un argomento di grande interesse per la NASA e i suoi partner, poiché esplorano le possibilità di missioni a lungo termine.

L'ossigeno generato da MOXIE ha diverse potenziali applicazioni, la più significativa delle quali è l'uso come propellente per i razzi. Tuttavia, a questo scopo sarebbero necessarie quantità considerevoli. Nonostante il successo dell'esperimento e le conoscenze acquisite da esso, attualmente non è previsto lo sviluppo di un MOXIE 2.0. Invece, il prossimo passo della NASA riguarderà lo sviluppo di un sistema su vasta scala che includa un generatore di ossigeno simile a MOXIE, nonché un metodo per liquefare e immagazzinare l’ossigeno generato.

Fonte: NASA