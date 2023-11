Un nuovo studio indica il potenziale per la riproduzione umana nello spazio

In un nuovo studio innovativo, gli scienziati sono riusciti a far crescere embrioni di topo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), aumentando la possibilità di riproduzione umana nello spazio. Lo studio, condotto dalla Japan Aerospace Space Agency, ha comportato l’invio di centinaia di embrioni di topo congelati alla ISS. Una volta a bordo, gli embrioni sono stati scongelati e fatti crescere per quattro giorni utilizzando un dispositivo speciale. I risultati, pubblicati nell’ottobre 2023, hanno mostrato che la gravità non ha influenzato in modo significativo lo sviluppo degli embrioni, che si sono sviluppati normalmente in blastocisti.

Il prossimo passo per i ricercatori sarà trapiantare le blastocisti coltivate nei topi sulla Terra per osservare se possono partorire. Ciò servirà a confermare che le blastocisti sono effettivamente normali. In caso di successo, potrebbe aprire la strada alla futura riproduzione umana nello spazio. Teruhiko Wakayama, ricercatore capo presso l'Università di Yamanashi in Giappone, ha espresso ottimismo, affermando: “Esiste la possibilità di una gravidanza durante un futuro viaggio su Marte perché ci vorranno più di 6 mesi per viaggiare lì. Stiamo conducendo ricerche per garantire che saremo in grado di avere figli in sicurezza se arriverà il momento”.

Oltre all’impatto della gravità, gli esperimenti futuri dovranno anche studiare gli effetti delle radiazioni sulla crescita degli embrioni di mammiferi nello spazio. Anche se questo studio non ha preso in considerazione l’esposizione alle radiazioni, sarà un fattore importante da esplorare per il successo della riproduzione degli esseri umani nello spazio.

Questi risultati hanno implicazioni significative per il futuro dell’esplorazione spaziale. Poiché varie agenzie spaziali, inclusa la NASA con le sue missioni Artemis, stanno lavorando per riportare gli esseri umani sulla Luna ed eventualmente avventurarsi su Marte, la capacità degli esseri umani di riprodursi nello spazio diventa cruciale. La creazione di campi lunari e l’esplorazione di insediamenti a lungo termine su altri corpi celesti potrebbero diventare una realtà con il potenziale per la riproduzione umana nello spazio.

FAQ

D: La riproduzione umana è stata raggiunta nello spazio?

R: No, lo studio condotto dalla Japan Aerospace Space Agency ha coinvolto la crescita di embrioni di topo sulla Stazione Spaziale Internazionale, indicando il potenziale per la riproduzione umana nello spazio.

D: La gravità ha influenzato lo sviluppo degli embrioni di topo sulla ISS?

R: Lo studio ha dimostrato che la gravità non ha influenzato in modo significativo il DNA e i geni degli embrioni di topo. Gli embrioni si sono sviluppati normalmente in blastocisti, cellule che alla fine si evolvono nel feto e nella placenta.

D: Quali sono i prossimi passi di questa ricerca?

R: I ricercatori intendono trapiantare le blastocisti coltivate in condizioni di microgravità in topi sulla Terra per osservare se possono partorire. Ciò servirà a confermare che le blastocisti sono normali.

D: Perché è importante la capacità di riproduzione umana nello spazio?

R: Poiché le agenzie spaziali mirano a riportare gli esseri umani sulla Luna ed esplorare insediamenti a lungo termine su altri corpi celesti, la capacità degli esseri umani di riprodursi nello spazio diventa cruciale per stabilire colonie sostenibili e consentire esplorazioni future.