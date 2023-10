Nuovo articolo: Il potenziale di riproduzione nello spazio esplorato attraverso lo studio degli embrioni

Gli scienziati dell'Advanced Biotechnology Center dell'Università di Yamanashi e della Japan Aerospace Space Agency (JAXA) hanno condotto uno studio innovativo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), rivelando il potenziale della riproduzione umana nello spazio. Le ricerche condotte in precedenza riguardavano la crescita di embrioni di topo nell'ambiente di microgravità della ISS, ottenendo risultati positivi.

In questo studio unico nel suo genere, embrioni di topo congelati sono stati trasportati sulla ISS a bordo di un razzo nell’agosto 2021. Una volta raggiunta la stazione, gli embrioni sono stati scongelati utilizzando un dispositivo specializzato e posti in condizioni adeguate per lo sviluppo. Sorprendentemente, gli embrioni sono cresciuti normalmente nell’arco di quattro giorni, progredendo in blastocisti, cellule vitali che successivamente si sviluppano sia nel feto che nella placenta.

Le analisi condotte sulle blastocisti dopo il loro ritorno sulla Terra non hanno dimostrato cambiamenti significativi nel DNA e nei geni, rafforzando l'idea che la microgravità non ha un impatto sostanziale sul normale sviluppo degli embrioni dei mammiferi. Questi risultati rivoluzionari sono stati dettagliati nella rivista scientifica iScience, evidenziando la fattibilità della vita dei mammiferi che sopravvive e prospera nello spazio.

I rappresentanti dell'Università di Yamanashi e dell'istituto di ricerca nazionale Riken hanno espresso congiuntamente la loro eccitazione, affermando che questo studio è il primo a dimostrare il potenziale dei mammiferi di prosperare nello spazio. Il successo della coltivazione di embrioni di mammiferi allo stadio iniziale nell'ambiente di microgravità completo della ISS apre la strada a ulteriori ricerche, compreso il trapianto di blastocisti nei topi. Questo passaggio ha lo scopo di verificare se si verificano nascite sane e confermare la vitalità di questi embrioni.

Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre la curiosità scientifica. Mentre le agenzie spaziali, inclusa la NASA, guardano alle future missioni sulla Luna e su Marte, comprendere la fattibilità della riproduzione nello spazio diventa sempre più rilevante. Il programma Artemis, avviato dalla NASA, si concentra sul rimandare gli esseri umani sulla Luna per acquisire conoscenze fondamentali per una vita sostenibile e la colonizzazione su altri corpi celesti. In definitiva, questa ricerca in corso potrebbe fornire informazioni essenziali all’esplorazione spaziale a lungo termine e al potenziale di colonizzazione umana in futuro.

