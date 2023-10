Ricerca innovativa: gli embrioni di topo prosperano nello spazio

In uno studio innovativo, un team di scienziati giapponesi ha compiuto un’impresa straordinaria coltivando con successo embrioni di topo fecondati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questo enorme progresso nella biologia riproduttiva ha scatenato speculazioni sulla possibilità della riproduzione umana nello spazio.

Il gruppo di ricerca, guidato dal professor Teruhiko Wakayama del Centro di biotecnologia avanzata dell'Università di Yamanashi, ha collaborato con esperti dell'Agenzia spaziale aerospaziale giapponese (JAXA) per condurre questo straordinario esperimento. Nell’agosto 2021, embrioni di topo congelati sono stati inviati alla ISS a bordo di un razzo, dove sono stati meticolosamente allevati nel corso di quattro giorni utilizzando un dispositivo appositamente progettato.

Contrariamente alle aspettative, le condizioni di microgravità sulla ISS non hanno ostacolato lo sviluppo degli embrioni. In effetti, gli embrioni coltivati ​​in queste condizioni uniche progredivano normalmente e maturavano con successo in blastocisti, strutture cellulari integrali che formano il feto e la placenta.

I ricercatori, in uno studio pubblicato sulla rivista iScience, hanno riferito che la gravità non sembra avere un impatto significativo sullo sviluppo di questi embrioni. Ancora più significativo, l’analisi delle blastocisti al loro ritorno sulla Terra non ha rivelato alterazioni genetiche o del DNA evidenti. Questa svolta rafforza la convinzione che gli organismi dei mammiferi abbiano il potenziale per prosperare e riprodursi nello spazio.

Domande frequenti

Gli esseri umani possono riprodursi nello spazio?

Sebbene la crescita riuscita di embrioni di topo sulla ISS rappresenti un significativo passo avanti, non implica direttamente che la riproduzione umana nello spazio sia fattibile. Tuttavia, questa ricerca apre nuove possibilità e strade per studi futuri in questo settore.

Cosa significa questo per le missioni di colonizzazione spaziale?

La capacità di coltivare e sostenere embrioni in un ambiente di microgravità potrebbe avere profonde implicazioni per le future attività di esplorazione e colonizzazione dello spazio. Aumenta la possibilità di stabilire popolazioni autosufficienti al di fuori della Terra.

Quali sono i prossimi passi di questa ricerca?

Per convalidare la normalità delle blastocisti sviluppate in condizioni di microgravità, futuri esperimenti comporteranno il trapianto di questi embrioni nei topi per valutare la loro capacità di dare alla luce una prole sana. Tali studi sono cruciali per comprendere ulteriormente l’impatto delle condizioni spaziali sulla riproduzione dei mammiferi.

Ci sono considerazioni etiche associate agli esperimenti riproduttivi nello spazio?

Gli studi sulla riproduzione, in particolare quelli che coinvolgono embrioni umani, sollevano preoccupazioni etiche. Man mano che il campo progredisce, sarà essenziale considerare attentamente le implicazioni etiche e stabilire linee guida rigorose per garantire un’esplorazione scientifica responsabile.

Mentre questa ricerca innovativa apre la strada a nuovi progressi nella biologia spaziale e nella riproduzione, gli scienziati di tutto il mondo anticipano con impazienza le possibilità future che essa riserva. La capacità di riprodurre e sostenere la vita al di fuori dell’attrazione gravitazionale della Terra potrebbe segnare una pietra miliare cruciale nel nostro viaggio per diventare una specie interplanetaria.