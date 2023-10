Un nuovo studio rivela il potenziale per la riproduzione umana nello spazio

Uno studio innovativo condotto da un team di scienziati giapponesi ha scoperto prove promettenti che la riproduzione umana può essere fattibile nello spazio. Questa ricerca, guidata da Teruhiko Wakayama, professore presso il Centro di biotecnologia avanzata dell'Università di Yamanashi, in collaborazione con la Japan Aerospace Space Agency (JAXA), ha coinvolto la crescita di embrioni di topo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

In un esperimento unico nel suo genere, embrioni di topo congelati sono stati trasportati sulla ISS tramite un razzo nell'agosto 2021. Una volta a bordo, gli embrioni sono stati scongelati utilizzando un dispositivo appositamente progettato e successivamente impiantati per un periodo di quattro giorni. Sorprendentemente, gli embrioni si sono sviluppati naturalmente in blastocisti, che sono cellule fondamentali che vanno a formare l’embrione e la placenta.

Lo studio, pubblicato sul sito della rivista scientifica “I Science”, ha rivelato che le condizioni di microgravità vissute sulla ISS non hanno avuto un impatto significativo sullo sviluppo degli embrioni. È importante sottolineare che un’analisi approfondita delle blastocisti al loro ritorno sulla Terra non ha dimostrato cambiamenti evidenti nel DNA o nei geni. Pertanto, questa ricerca indica chiaramente che la gravità potrebbe non rappresentare un ostacolo significativo alla riproduzione dei mammiferi.

Gli sforzi di collaborazione dell’Università di Yamanashi e del Riken National Research Institute hanno confermato la natura innovativa di questo studio. Hanno affermato che questo è il primo lavoro di ricerca che dimostra il potenziale della riproduzione dei mammiferi in completa microgravità sulla ISS.

Andando avanti, gli esperimenti futuri riguarderanno la coltivazione di blastocisti all'interno di topi sulla Stazione Spaziale Internazionale per accertare se questi animali sono in grado di partorire in condizioni di microgravità. Confermare la normalità e la vitalità delle blastocisti nello spazio sarà un passo fondamentale per comprendere la riproduzione in un ambiente extraterrestre.

Questa ricerca ha profonde implicazioni per le future missioni spaziali. Con il programma “Artemis” della NASA che mira a stabilire una presenza umana sostenibile sulla Luna e a preparare un’eventuale missione su Marte, acquisire informazioni sui processi riproduttivi nello spazio sarà cruciale.

FAQ

Gli esseri umani possono riprodursi nello spazio sulla base di questo studio?

Sebbene lo studio si concentri sugli embrioni di topo, fornisce prove incoraggianti del fatto che la riproduzione dei mammiferi potrebbe essere possibile nello spazio. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare se gli stessi risultati possono essere ottenuti con gli embrioni umani.

Quali sono stati i risultati chiave dello studio?

Lo studio ha scoperto che gli embrioni di topo si sviluppavano normalmente in blastocisti in condizioni di microgravità sulla Stazione Spaziale Internazionale. Non sono stati osservati cambiamenti significativi nel DNA e nei geni delle blastocisti dopo l'analisi.

Quali sono i prossimi passi di questa ricerca?

Gli esperimenti futuri riguarderanno la crescita di blastocisti in condizioni di microgravità all'interno dei topi sulla Stazione Spaziale Internazionale per determinare se questi animali possono dare alla luce una prole sana. Confermare la vitalità delle blastocisti in queste condizioni sarà essenziale per comprendere la riproduzione umana nello spazio.

Perché questa ricerca è importante per le missioni spaziali?

I risultati di questo studio hanno implicazioni significative per le future missioni spaziali, in particolare quelle volte a stabilire la presenza umana a lungo termine sulla Luna e a pianificare missioni umane su Marte. Comprendere i processi riproduttivi nello spazio è fondamentale per garantire il benessere e la sostenibilità degli astronauti in ambienti extraterrestri.