Un nuovo studio rivela il potenziale di riproduzione nello spazio

Embrioni di topo sono stati coltivati ​​e sviluppati con successo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), fornendo speranza e informazioni sulla possibilità di riproduzione umana nello spazio. Gli scienziati giapponesi, guidati dal professor Teruhiko Wakayama del Centro di biotecnologia avanzata dell'Università di Yamanashi, in collaborazione con l'Agenzia spaziale aerospaziale giapponese (JAXA), hanno condotto una ricerca innovativa che prevedeva l'invio di embrioni di topo congelati alla ISS.

Utilizzando un dispositivo appositamente progettato, gli astronauti a bordo della ISS hanno scongelato gli embrioni e li hanno coltivati ​​per quattro giorni. Sorprendentemente, gli embrioni si sono sviluppati normalmente in condizioni di microgravità e sono avanzati nelle blastocisti, che sono cellule che si sviluppano ulteriormente nel feto e nella placenta. Questa notevole scoperta suggerisce che la gravità non esercita un impatto significativo sullo sviluppo dell’embrione.

Nel loro studio approfondito pubblicato sulla rivista scientifica iScience, i ricercatori non hanno riportato cambiamenti sostanziali nel DNA e nei geni delle blastocisti analizzate al loro ritorno sulla Terra. La collaborazione tra l'Università di Yamanashi e l'istituto di ricerca nazionale Riken ha definito lo studio il primo esperimento al mondo in cui embrioni di mammiferi allo stadio iniziale sono stati coltivati ​​in condizioni di microgravità completa sulla ISS. L’hanno inoltre salutata come la prima esplorazione in assoluto che indica che i mammiferi, compresi gli esseri umani, potrebbero potenzialmente prosperare nello spazio.

Sebbene questo studio rappresenti una pietra miliare significativa, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare la normalità delle blastocisti. Gli esperimenti futuri riguarderanno il trapianto di blastocisti coltivate nell'ambiente di microgravità della ISS nei topi per valutare la loro capacità di partorire. La riuscita nascita di topi sani consoliderebbe questa scoperta rivoluzionaria.

Le implicazioni di questo studio si estendono oltre le possibilità riproduttive nello spazio. Questa ricerca ha un grande potenziale per le future missioni di esplorazione e colonizzazione dello spazio. Il programma Artemis della NASA, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna ed eventualmente aprire la strada per un viaggio su Marte, potrebbe trarre grandi benefici da questa conoscenza in termini di insediamenti a lungo termine e di garanzia della sopravvivenza delle generazioni future.

Domande frequenti (FAQ)

D: Gli esseri umani possono riprodursi nello spazio?

R: Sebbene il recente studio abbia coinvolto embrioni di topo, solleva la possibilità che la riproduzione nello spazio possa essere fattibile anche per gli esseri umani.

D: Come sono cresciuti nello spazio gli embrioni di topo?

R: Gli embrioni sono stati inviati congelati alla Stazione Spaziale Internazionale e poi scongelati e coltivati ​​per quattro giorni utilizzando un dispositivo specializzato.

D: La gravità ha avuto effetti significativi sullo sviluppo dell'embrione?

R: Sorprendentemente, gli embrioni si sono sviluppati normalmente in condizioni di microgravità e non sono stati osservati cambiamenti significativi nel loro DNA e nei loro geni.

D: Qual è il significato di questa ricerca?

R: Questo studio segna una pietra miliare rivoluzionaria, indicando che i mammiferi, compreso l’uomo, potrebbero essere in grado di prosperare nello spazio. Inoltre, i risultati hanno implicazioni per le future missioni di esplorazione spaziale e gli sforzi di colonizzazione.

D: Quali sono i prossimi passi di questa ricerca?

R: La fase successiva prevede il trapianto nei topi delle blastocisti coltivate nello spazio per determinare se possono dare alla luce una prole sana. Questo passaggio convaliderà ulteriormente il normale sviluppo degli embrioni.