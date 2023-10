Embrioni sviluppati con successo nello spazio, aprendo possibilità di riproduzione oltre la Terra

By

In uno studio innovativo, gli scienziati giapponesi hanno raggiunto un traguardo importante nell’esplorazione spaziale: coltivando embrioni di topo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e testimoniando il loro normale sviluppo. Questa scoperta ha implicazioni significative, suggerendo che la riproduzione nello spazio potrebbe essere una possibilità per gli esseri umani in futuro.

Guidati dal professor Teruhiko Wakayama del Centro di biotecnologia avanzata dell'Università di Yamanashi e da un team dell'Agenzia spaziale aerospaziale giapponese (JAXA), i ricercatori hanno inviato embrioni di topo congelati su un razzo alla ISS nell'agosto 2021. Una volta nello spazio, gli astronauti hanno scongelato con successo gli embrioni in fase iniziale utilizzando un dispositivo appositamente progettato e hanno permesso loro di crescere nella stazione per quattro giorni.

Contrariamente alle aspettative, gli embrioni si sono sviluppati normalmente in condizioni di microgravità, progredendo in blastocisti – la fase critica in cui le cellule si differenziano nel feto e nella placenta. Questi risultati sono stati pubblicati online sulla rivista scientifica iScience, sottolineando che la gravità non ha avuto effetti significativi sullo sviluppo degli embrioni.

Inoltre, i ricercatori hanno esaminato la condizione del DNA e dei geni all’interno delle blastocisti dopo il loro ritorno sulla Terra. Sorprendentemente, non ci sono stati cambiamenti significativi, indicando che l’ambiente spaziale non ha avuto un impatto negativo sul materiale genetico degli embrioni. Questa scoperta rafforza la tesi secondo cui i viaggi spaziali di lunga durata e persino la potenziale colonizzazione di altri pianeti potrebbero non ostacolare la riproduzione umana.

Mentre ci avventuriamo ulteriormente nello spazio ed esploriamo la possibilità di stabilire colonie umane su altri corpi celesti, comprendere la riproduzione in ambienti di microgravità diventa cruciale. Sebbene questo studio fornisca una prova di concetto incoraggiante, è importante notare che rimangono sfide significative prima che la riproduzione umana nello spazio possa diventare una realtà.

FAQ:

D: Cosa hanno ottenuto gli scienziati giapponesi nel loro studio?

R: Gli scienziati giapponesi hanno coltivato embrioni di topo sulla ISS e ne hanno osservato il normale sviluppo, indicando il potenziale per la riproduzione umana nello spazio.

D: Le condizioni di microgravità hanno influenzato lo sviluppo degli embrioni?

R: No, gli embrioni si sono sviluppati normalmente in condizioni di microgravità e non ci sono stati cambiamenti significativi nel loro DNA e nei loro geni.

D: Quali sono le implicazioni di questo studio?

R: Questi risultati suggeriscono che la riproduzione nello spazio potrebbe essere possibile per gli esseri umani, il che ha importanti implicazioni per i viaggi spaziali di lunga durata e la possibile colonizzazione di altri corpi celesti.