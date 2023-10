L'oceano sta diventando più verde, forse a causa dei cambiamenti climatici, secondo uno studio

Ricercatori britannici e statunitensi hanno scoperto che il 56% degli oceani del mondo stanno diventando più verdi e ritengono che questo cambiamento possa essere guidato dal cambiamento climatico. Gli scienziati hanno analizzato 20 anni di dati sui colori dell’oceano provenienti dai satelliti, in particolare utilizzando le immagini catturate dallo strumento MODIS sul satellite Aqua della NASA dal 2002 al 2022.

La tendenza al verde è stata osservata a livello globale, con i cambiamenti più significativi che si sono verificati vicino e a sud dell’equatore. Anche se i ricercatori sospettano che la causa sia il cambiamento climatico, non hanno attribuito il colore più verde alle alte temperature della superficie del mare. Invece, suggeriscono che altri fattori, come la profondità degli strati misti o la stratificazione della parte superiore dell’oceano, potrebbero svolgere un ruolo.

Gli autori dello studio spiegano che l’inverdimento potrebbe essere il risultato di un aumento delle particelle detritiche, che influenzerebbero la retrodiffusione e l’assorbimento della luce a diverse lunghezze d’onda. Menzionano anche che i cambiamenti nell’ecosistema, come un aumento dello zooplancton e del materiale colorato disciolto, potrebbero contribuire al fenomeno.

In passato, la ricerca sul colore dell’oceano si è concentrata principalmente sulla clorofilla e sul fitoplancton, che possono variare di anno in anno. Tuttavia, utilizzando i dati MODIS, i ricercatori sono stati in grado di osservare una significativa tendenza al greening in un arco di tempo più breve. Hanno confrontato i loro risultati con i modelli climatici e hanno confermato che il cambiamento climatico è un fattore probabile.

Il fitoplancton, gli organismi microscopici responsabili del colore verde dell'oceano, svolgono un ruolo cruciale negli ecosistemi marini, fungendo da parte vitale della rete alimentare. Inoltre, aiutano a regolare la temperatura superficiale globale consumando anidride carbonica. Pertanto, anche piccoli cambiamenti nelle loro popolazioni possono avere effetti di vasta portata.

I ricercatori stanno esortando altri scienziati a indagare ulteriormente su questi cambiamenti nell’ecologia degli oceani superficiali e sulle loro cause. Questa conoscenza potrebbe aiutare nello sviluppo di politiche per la conservazione degli oceani, fornendo informazioni sulle regioni che richiedono protezione nell’ambito di accordi internazionali.

Nel complesso, questo studio evidenzia la complessità della risposta dell’oceano ai cambiamenti climatici e sottolinea l’importanza di comprendere questi cambiamenti per preservare i nostri ecosistemi marini.

Fonte:

– EcoWatch: Fondato nel 2005 come giornale ambientale con sede in Ohio, EcoWatch è una piattaforma digitale dedicata alla pubblicazione di contenuti scientifici e di qualità su questioni, cause e soluzioni ambientali.

– NASA: il sito ufficiale della National Aeronautics and Space Administration.