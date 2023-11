Il panorama in evoluzione: disparità di genere nella scienza

Un recente studio pubblicato su PLOS Biology rivela che, sebbene gli squilibri di genere persistono all’interno della comunità scientifica, ci sono segni di progresso. Guidato da John Ioannidis del Meta-Research Innovation Center dell'Università di Stanford, lo studio ha analizzato i dati del database Scopus, che comprende 5.8 milioni di autori di tutte le discipline scientifiche.

Storicamente, gli uomini hanno dominato il campo della scienza, con significative disparità nella rappresentanza. Tuttavia, lo studio ha rilevato che il divario di genere si sta riducendo, anche se lentamente. Tra tutti gli autori, gli uomini sono ancora più numerosi delle donne di 1.88 volte, ma questa cifra è scesa da 3.93 volte per gli autori pre-1992 a 1.36 volte per gli autori post-2011.

È interessante notare che l’analisi si è concentrata anche sugli autori più citati, che rappresentano le voci più influenti nei rispettivi campi. All’interno di questo gruppo esclusivo, gli uomini continuano a superare in numero le donne di 3.21 volte, in calo da 6.41 volte per gli autori senior a 2.28 volte per coloro che hanno iniziato a pubblicare dopo il 2011.

I risultati evidenziano ulteriormente l’eterogeneità tra le discipline scientifiche, con diversi livelli di rappresentanza di genere tra gli autori più citati. Infatti, solo il 18% dei sottocampi scientifici all’interno del gruppo di autori più giovani ha dimostrato una rappresentanza uguale o maggiore di donne come autrici più citate.

Lo studio ha anche esaminato gli squilibri di genere nei paesi ad alto reddito rispetto ad altre nazioni. Mentre gli squilibri di genere sono diminuiti nel tempo in entrambi i gruppi, i paesi al di fuori delle nazioni ad alto reddito hanno mostrato scarsi miglioramenti in termini di disparità di genere tra gli autori più citati.

Inoltre, un esame più attento ha rivelato che, sebbene le donne costituissero una percentuale significativa del gruppo di autori più giovani, il loro passaggio alla cattedra di ruolo rimaneva raro. Ciò suggerisce la necessità di miglioramenti nei percorsi di promozione degli scienziati di talento, indipendentemente dal genere.

In sintesi, lo studio illustra i progressi compiuti nella riduzione delle disparità di genere nell’ambito della paternità scientifica, ma riconosce che rimane un ampio margine di miglioramento. Gli sforzi per affrontare questi squilibri devono continuare al fine di creare una comunità scientifica più inclusiva ed equa.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è il database Scopus?



R: Il database Scopus è un archivio completo che include articoli provenienti da vari campi scientifici. È stato utilizzato nello studio per valutare la composizione di genere degli autori.

D: Come è stata determinata l'identità di genere degli autori nello studio?



R: L'identità di genere è stata assegnata con elevata certezza utilizzando il database Scopus, che probabilmente si basava su vari indicatori come nomi di autori e affiliazioni.

D: Ci sono state differenze tra i paesi ad alto reddito e le altre nazioni in termini di disparità di genere?



R: Lo studio ha rilevato che gli squilibri di genere sono diminuiti nel tempo sia nei paesi ad alto reddito che in altre nazioni. Tuttavia, altri paesi hanno mostrato scarsi miglioramenti in termini di squilibri di genere tra gli autori più citati.

D: Cosa suggerisce lo studio riguardo al progresso delle scienziate?



R: Lo studio evidenzia che, sebbene le donne siano ben rappresentate tra il gruppo di autori più giovani, il loro passaggio alla cattedra di ruolo rimane raro. Ciò indica la necessità di migliorare i percorsi di promozione degli scienziati di talento, indipendentemente dal genere.