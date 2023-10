I ricercatori ottengono risultati rivoluzionari nella trasformazione delle perovskiti completamente inorganiche

By

Un gruppo di ricerca, guidato da scienziati della City University di Hong Kong (CityU), ha fatto un passo avanti significativo nella trasformazione delle perovskiti completamente inorganiche a temperatura ambiente preservandone le proprietà funzionali. Le perovskiti sono una categoria di materiali semiconduttori che hanno mostrato un grande potenziale nello sviluppo di sistemi energetici e elettronici flessibili avanzati.

Il team, composto da ricercatori dei Dipartimenti di Scienza e Ingegneria dei Materiali, nonché di Ingegneria Meccanica della CityU, ha condotto uno studio sulla deformabilità delle perovskiti completamente inorganiche, in particolare CsPbX3. Hanno scoperto che queste perovskiti possono subire cambiamenti di forma a temperatura ambiente senza perdere la loro funzionalità, cosa che non è stata osservata nei tradizionali semiconduttori inorganici.

Per studiare la deformabilità di CsPbX3, i ricercatori hanno sintetizzato micropilastri monocristallini di varie dimensioni utilizzando il metodo vapore-liquido-solido. Hanno condotto esperimenti di compressione in situ e hanno osservato che si verificavano continui spostamenti di dislocazioni parziali all'interno del reticolo cristallino di CsPbX3, consentendo ai micropilastri di subire vari cambiamenti di forma senza fratturarsi. Questi cambiamenti di forma includevano una forma a L capovolta, una forma a Z e persino una forma a bicchiere di vino.

Il team ha scoperto che la barriera energetica a basso scorrimento in CsPbX3 e i forti legami tra gli atomi erano responsabili della capacità di morphing del materiale. I ricercatori hanno anche scoperto che le deformazioni non hanno influenzato le prestazioni optoelettroniche dei micropilastri, dimostrando il loro potenziale di utilizzo in dispositivi optoelettronici deformabili.

I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista Nature Materials, forniscono importanti spunti sulla progettazione e produzione di dispositivi energetici innovativi e di elettronica deformabile. Le scoperte del team aprono nuove possibilità per lo sviluppo di semiconduttori duttili intrinseci. La ricerca è stata sostenuta dall’Hong Kong Research Grants Council, dall’Università della città di Hong Kong e dalla National Natural Science Foundation of China/RGC Hong Kong Joint Research Scheme.

Nel complesso, questa svolta nella trasformazione delle perovskiti completamente inorganiche apre la strada al futuro sviluppo di sistemi energetici e elettronici flessibili avanzati.

Fonte:

– Università della città di Hong Kong (https://www.cityu.edu.hk)

– Li, X., et al. (2023). Morphing abilitato al multislip di perovskiti completamente inorganiche. Materiali naturali.