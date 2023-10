Il Marocco recupera fossili di 250 milioni di anni fa dagli Stati Uniti

By

Il Marocco ha rimpatriato con successo tre resti fossili, risalenti a 250 milioni di anni fa, dagli Stati Uniti. L'annuncio del recupero è stato fatto durante il seminario delle forze dell'ordine USA-Marocco per contrastare il traffico illecito di beni culturali. I fossili sono stati consegnati al governo marocchino dall'ambasciatore americano in Marocco, Puneet Talwar, presso il Museo di arte moderna e contemporanea Mohammed VI di Rabat.

I tre fossili sono costituiti da un cranio di Mosasaurus, una mascella di Basilosauride e una vertebra di balena di cetaceo. Il ministro della Cultura del Marocco, Mehdi Bensaid, ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione tra i due paesi per combattere il traffico illecito di beni culturali. Questo sforzo di rimpatrio fa parte della continua collaborazione del Marocco con varie nazioni per rivendicare il proprio patrimonio culturale.

Questa non è la prima volta che il Marocco interviene con successo per impedire l'asta illegale di importanti reperti storici. Nel 2017, il paese ha bloccato la vendita a Parigi di uno scheletro di dinosauro marino di 66 milioni di anni, proveniente da Khouribga, nel Marocco centrale. Tali iniziative riflettono l'impegno del Marocco nel preservare il suo ricco patrimonio culturale e nel scoraggiare il commercio illegale di fossili e manufatti di valore.

Nel complesso, il recupero da parte del Marocco di questi fossili risalenti a 250 milioni di anni fa sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta al traffico illecito di beni culturali. Impegnandosi attivamente in partenariati e firmando accordi con altre nazioni, il Marocco sta adottando misure proattive per proteggere il proprio patrimonio culturale per le generazioni future.

Definizioni:

1. Fossile: resti conservati o tracce di organismi antichi.

2. Rimpatrio: l'atto di restituire manufatti culturali o elementi di significato storico al paese di origine.

Fonte:

– Agenzia Anadolu.