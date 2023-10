I primi risultati del telescopio spaziale James Webb non sono così rivoluzionari come si pensava inizialmente

By

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha suscitato molto entusiasmo con le sue prime osservazioni, portando a titoli sensazionalistici secondo cui teorie consolidate da tempo come il Big Bang e la relatività generale erano state smentite. Tuttavia, i nuovi risultati di uno studio che utilizza i dati del CAnadian NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) mostrano che questi risultati rivoluzionari non erano così insoliti come inizialmente si pensava.

Il JWST è il telescopio a infrarossi più potente mai costruito, in grado di catturare immagini dettagliate di alcune delle prime galassie formatesi dopo i secoli bui dell'Universo primordiale. Precedenti osservazioni di periodi leggermente successivi ci avevano dato una buona comprensione della velocità con cui si evolvono le galassie in base alla nostra comprensione del Big Bang. Ma le galassie identificate dal JWST erano già grandi, luminose e strutturalmente complesse, mettendo in discussione le nostre ipotesi sull’evoluzione galattica.

Gli astronomi utilizzano varie tecniche per identificare le galassie distanti, inclusa la ricerca di interruzioni negli spettri galattici. Le galassie a doppia rottura, che mostrano rotture sia nella lunghezza d'onda di Lyman che in quella di Balmer, possono aiutare gli astronomi a individuare le galassie a distanze specifiche. I primi risultati del JWST si concentravano sulle galassie a doppia rottura con spostamenti verso il rosso di circa z=7 quando l’Universo aveva meno di un miliardo di anni.

Tuttavia, questo studio utilizzando i dati CANUCS ha rivelato una potenziale distorsione nella selezione delle galassie a doppia rottura. Il metodo potrebbe favorire le galassie più grandi e luminose, tralasciando le galassie più piccole, più fioche e più fredde. Il team ha identificato 19 galassie a doppia rottura dai dati CANUCS, ma se confrontate con una popolazione di galassie più ampia, era evidente che il metodo di selezione poteva distorcere i risultati verso galassie più grandi e luminose.

I ricercatori sottolineano che questi risultati iniziali non sminuiscono la possibilità che il JWST imponga una revisione del nostro modello cosmologico standard. Tuttavia, evidenziano che siamo ancora nelle fasi iniziali e abbiamo bisogno di più dati e osservazioni dettagliate per comprendere la vera natura di queste galassie lontane e dove si deposita davvero la polvere.

Desprez, Guillaume et al. “LCDM non è ancora morta: le massicce galassie di Balmer ad alto z sono meno comuni di quanto riportato in precedenza.” prestampa di arXiv arXiv:2310.03063 (2023).