La NASA conduce con successo il test simulato del giorno del lancio per la missione lunare Artemis II

Gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, insieme all'astronauta dell'Agenzia spaziale canadese (CSA) Jeremy Hansen, hanno recentemente completato un test simulato del giorno del lancio presso il Kennedy Space Center in Florida come parte della missione Artemis II della NASA. Questa missione è un passo cruciale nei piani dell'agenzia per riportare gli esseri umani sulla Luna e inviarli su Marte.

Durante il test, l'equipaggio ha seguito le procedure a cui sarà sottoposto il giorno del lancio. Si svegliarono negli alloggi dell'equipaggio nell'edificio Neil Armstrong Operations and Checkouts di Kennedy e indossarono versioni di prova delle tute spaziali del sistema di sopravvivenza dell'equipaggio Orion. Si sono poi recati alla rampa di lancio 39B con la nuova flotta di trasporto dell'equipaggio Artemis della NASA. All'arrivo, salirono a bordo del lanciatore mobile ed entrarono nella stanza bianca all'interno del braccio di accesso dell'equipaggio.

Il completamento di questo test è significativo in quanto garantisce che sia l'equipaggio che i team dei sistemi di terra del Kennedy siano ben preparati e comprendano la sequenza temporale degli eventi del giorno del lancio. La missione Artemis II sarà il primo volo con equipaggio a bordo del nuovo razzo Space Launch System (SLS) e della navicella spaziale Orion. Il suo obiettivo principale è verificare che i sistemi della navicella funzionino perfettamente con un equipaggio nell'ambiente dello spazio profondo.

Il viaggio inizierà al Kennedy Space Center, dove i quattro astronauti saliranno a bordo della navicella spaziale Orion alimentata dal razzo SLS. Dopo il lancio, verranno eseguite molteplici manovre di sollevamento dell'orbita per posizionare la navicella spaziale su una traiettoria di ritorno libero sulla Luna. Durante tutta la traiettoria, l'equipaggio sarà presente, pilotando Orion durante le operazioni di prossimità e valutando vari sistemi. Testeranno anche i sistemi di comunicazione e navigazione per garantire la preparazione al sorvolo lunare.

Artemis II funge da prologo per la missione Artemis III, in cui la storia verrà scritta quando gli esseri umani torneranno sulla Luna e alla fine metteranno gli occhi su Marte. Gli sforzi di esplorazione della NASA mirano ad espandere la nostra conoscenza dell'universo e ad apportare benefici all'umanità.

