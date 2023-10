La NASA prevede una collisione di asteroidi potenzialmente catastrofica con la Terra tra 159 anni

By

La NASA ha emesso una previsione secondo cui un asteroide delle dimensioni della nostra Luna potrebbe potenzialmente entrare in collisione con la Terra tra 159 anni. Si stima che l'asteroide, noto come Bennu, abbia un diametro di 1,610 piedi e potrebbe colpire la Terra con la forza di 22 bombe atomiche. Sebbene le possibilità di una collisione siano scarse, i calcoli della NASA hanno sollevato preoccupazioni sul potenziale impatto catastrofico.

Bennu è stato scoperto per la prima volta nel 1999 e da allora è stato attentamente monitorato a causa delle sue dimensioni considerevoli e della piccola ma plausibile possibilità che abbia un impatto sul nostro pianeta. Numerosi video su Internet descrivono le conseguenze devastanti di un simile evento.

Per indagare ulteriormente su questa possibilità, la NASA ha lanciato la missione OSIRIS-REx nel 2016. Questa missione mira a intersecare Bennu e studiarne la composizione. La data prevista per la collisione è fissata per il 24 settembre 2184, il che dà agli scienziati il ​​tempo di raccogliere maggiori informazioni e potenzialmente sviluppare strategie di mitigazione.

Se Bennu dovesse entrare in collisione con la Terra, rilascerebbe circa 1,200 megatoni di energia, 24 volte più potenti dell’arma nucleare più potente sulla Terra. Sebbene le probabilità di una collisione siano attualmente stimate in 1 su 22, la NASA continua a monitorare da vicino la traiettoria di Bennu e le sue potenziali interazioni gravitazionali con il nostro pianeta.

Oltre al rischio di collisione, gli incontri ravvicinati di Bennu con la Terra ogni sei anni hanno catturato l'attenzione degli scienziati. Sebbene la probabilità di una collisione in questi incontri sia attualmente bassa, con una probabilità di 1 su 2,700 o 0.037%, rimane una statistica degna di nota data l’età della Terra.

Nonostante le conseguenze potenzialmente catastrofiche, la NASA classifica Bennu come un “asteroide potenzialmente pericoloso”, con il potenziale di arrivare entro 4.65 milioni di miglia dal nostro pianeta. L'interesse scientifico per Bennu non risiede solo nel suo potenziale di collisione, ma anche nella sua composizione geologica e chimica, che fornisce preziose informazioni sull'origine e sullo sviluppo del nostro pianeta roccioso.

La missione OSIRIS-REx della NASA, che ha raccolto con successo campioni da Bennu nel 2020, ha segnato una pietra miliare significativa nell’esplorazione degli asteroidi e nel recupero dei campioni. Questa missione mira a migliorare la nostra comprensione degli asteroidi e del loro potenziale impatto sulla Terra.

Nel complesso, sebbene la probabilità di una collisione con Bennu sia attualmente bassa, le potenziali conseguenze e il monitoraggio continuo sottolineano l’importanza della ricerca continua e della preparazione per potenziali impatti di asteroidi.

