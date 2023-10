Nuova scoperta: assisti alla spettacolare eclissi lunare in Arabia Saudita

By

Preparatevi per un fenomeno mozzafiato! Questo sabato sera, le persone in tutto il Regno dell'Arabia Saudita si troveranno ad affrontare una vera sorpresa: un'eclissi lunare parziale. La Jeddah Astronomy Society ha confermato che l'eclissi sarà visibile da tutte le parti del Paese.

Majid Abu Zahra, presidente della società, ha rivelato che l'eclissi lunare avverrà quando la luna entrerà nell'ombra della Terra esattamente alle 10:35. Questo evento celeste affascinerà gli spettatori con il suo straordinario spettacolo, poiché tutte le fasi dell'eclissi saranno visibili in i cieli dell’Arabia Saudita, così come nelle regioni del mondo arabo, Europa, Africa, Asia e Australia. Dall'inizio alla fine, l'eclissi parziale durerà una durata impressionante di un'ora e 17 minuti, e avrà luogo tra le 10:35 e le 11:52, ora saudita.

Un’eclissi lunare avviene quando la Terra si frappone tra il sole e la luna, impedendo alla luce solare di raggiungere la superficie lunare. Sebbene questo evento imminente sia un'eclissi lunare parziale, in cui solo un frammento dell'ombra della Terra coprirà la luna, promette di essere uno spettacolo maestoso.

L'attesissimo picco dell'eclissi avverrà intorno alle 11:14. Preparatevi mentre la luna viaggia con grazia attraverso l'ombra della Terra da ovest a est, raggiungendo il suo momento di apice.

La cosa veramente notevole di un'eclissi lunare è che può essere osservata direttamente senza la necessità di occhiali protettivi, in netto contrasto con le eclissi solari. Quindi, assicurati di segnare i tuoi calendari e preparati per questo raro e affascinante fenomeno lunare.

FAQ:

D: Cos'è un'eclissi lunare?

R: Un'eclissi lunare si verifica quando la Terra si frappone tra il sole e la luna, impedendo alla luce solare di raggiungere la superficie lunare.

D: L'eclissi lunare può essere vista al di fuori dell'Arabia Saudita?

R: Sì, l'eclissi lunare parziale sarà visibile non solo in Arabia Saudita ma anche nel mondo arabo, in Europa, Africa, Asia e Australia.

D: Hai bisogno di attrezzature speciali per osservare un'eclissi lunare?

R: No, un'eclissi lunare può essere osservata direttamente senza la necessità di occhiali protettivi.