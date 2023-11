La formazione della Luna: uno sguardo all'antico passato della Terra

Una recente ricerca pubblicata su Geochemical Perspectives Letters ha gettato nuova luce sulla formazione della Luna terrestre. Analizzando i cristalli riportati dalla Luna dagli astronauti dell'Apollo 17, gli scienziati hanno stabilito che la Luna ha almeno 4.46 miliardi di anni – circa 40 milioni di anni più vecchia di quanto si credesse in precedenza.

L'autrice principale dello studio, Jennika Greer dell'Università di Glasgow, spiega che il gruppo di ricerca è stato contattato da Bidong Zhang e Audrey Bouvier per ottenere una comprensione su scala nanometrica dei campioni lunari. Esaminando minuscoli cristalli che si sono sviluppati miliardi di anni fa, i ricercatori sono stati in grado di determinare la data di formazione della Luna in modo più accurato che mai.

Quando un enorme asteroide entrò in collisione con la Terra durante le prime fasi della formazione del Sistema Solare, provocò lo scioglimento della roccia che in seguito sarebbe diventata la superficie della Luna. Ciò significava che i cristalli di zircone, che si formano in condizioni specifiche, non potevano esistere sulla superficie fusa della Luna. Qualsiasi cristallo trovato oggi sulla Luna deve essersi sviluppato dopo che questo oceano di magma lunare si è raffreddato.

Utilizzando una tecnica chiamata tomografia con sonda atomica, i ricercatori sono stati in grado di analizzare i cristalli di zircone atomo per atomo. Questo esame rivelò il numero di atomi che avevano subito un decadimento radioattivo all'interno dei cristalli. Studiando il rapporto tra i diversi isotopi del piombo, gli scienziati hanno calcolato che l'età della Luna è di circa 4.46 miliardi di anni.

Comprendere l'età della Luna è fondamentale poiché svolge un ruolo vitale nel nostro sistema planetario. Stabilizza l'asse di rotazione della Terra, crea le maree e determina la durata dei nostri giorni. Senza la Luna, la vita sulla Terra sarebbe drasticamente diversa. Questa nuova ricerca costituisce un prezioso pezzo del puzzle nella nostra ricerca per comprendere meglio la storia del nostro mondo naturale.

