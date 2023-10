I ricercatori credono che le autostrade sulla Luna potrebbero migliorare i trasporti

By

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature ha suggerito la possibilità di creare autostrade sulla Luna, che potrebbero potenzialmente rivoluzionare i trasporti sulla superficie lunare. Lo studio evidenzia la necessità di migliorare le infrastrutture per supportare le future missioni lunari e descrive un metodo per costruire strade e piattaforme di atterraggio sulla Luna.

La bassa gravità lunare rappresenta una sfida poiché il movimento dei rover lunari solleva particelle di polvere sospese, che possono avere effetti dannosi sui veicoli di esplorazione. Per combattere questo problema, lo studio propone l’uso della luce concentrata come tecnica di pavimentazione per le strade lunari.

Nell’esperimento, i ricercatori hanno utilizzato un laser a CO2 ad alta potenza per simulare la luce solare concentrata e un analogo della regolite lunare per replicare il suolo lunare. La regolite lunare si riferisce alle rocce e alla polvere che compongono lo strato superficiale della Luna. Testando diverse intensità, il team ha determinato l’intensità del laser che somigliava molto alla luce solare sulla Luna.

Una scoperta significativa dello studio è che è effettivamente possibile produrre grandi piastrelle ad incastro direttamente sulla superficie lunare. Queste tessere, se combinate, formano una strada o un pavimento che faciliterebbe il movimento dei rover lunari. L’implementazione di tali piastrelle di circa 250 millimetri (9.8 pollici) potrebbe ridurre significativamente la quantità di polvere nociva che colpisce le apparecchiature.

Sebbene lo studio dimostri la fattibilità della creazione di queste piastrelle ad incastro, i ricercatori riconoscono la necessità di migliorare la durabilità del materiale per l’uso lunare a lungo termine. La prossima fase di ricerca si concentrerà sul perfezionamento della composizione delle piastrelle per garantirne la longevità nel difficile ambiente lunare.

