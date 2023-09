Nuova scoperta: Encelado, la luna di Saturno, spruzza acqua ovunque

By

Encelado, una delle lune di Saturno, si comporta come un irrigatore che non si ferma. Questa piccola luna, con un diametro di circa 300 miglia, è responsabile della fornitura di acqua e ghiaccio che formano uno degli iconici anelli di Saturno. Spara anche acqua in tutto il sistema di Saturno.

Nel 2005, la sonda Cassini ha fatto la scoperta rivoluzionaria dei geyser in eruzione dal polo sud di Encelado. Questi geyser, che sparano acqua nello spazio, sono stati poi esaminati da Cassini, che li ha addirittura volati attraverso per analizzarne la composizione.

Gli scienziati hanno stabilito che l'acqua emessa da Encelado proviene da un oceano globale sotto la superficie ghiacciata della luna. Sotto l’oceano, “bocche” di acqua calda probabilmente trasportano minerali, fornendo tutti gli ingredienti necessari alla vita.

Alla fine del 2020, il telescopio spaziale James Webb ha osservato Encelado e ha confermato che i geyser sono ancora attivi. Questi geyser rilasciano abbastanza acqua da riempire una piscina olimpionica in sole due ore. L'acqua si fonde per formare un enorme “pennacchio” che si estende per oltre 6,000 miglia dalla superficie lunare. A causa del movimento orbitale di Encelado attorno a Saturno, il pennacchio si allarga e forma una “ciambella” di ghiaccio, che racchiude l'anello più esterno del pianeta. Di conseguenza, il sistema di anelli di Saturno viene costantemente rifornito dal pennacchio.

Tuttavia, circa due terzi dell'acqua nel pennacchio si disperde, creando una “nebbia” sottile e gelida che permea tutti gli anelli di Saturno. Questa scoperta fornisce preziose informazioni sulle complesse interazioni e dinamiche all’interno del sistema di Saturno.

Vale la pena notare che il prossimo James Webb Space Telescope, il cui lancio è previsto per la fine del 2021, continuerà a fornire osservazioni più dettagliate di Encelado e di altri corpi celesti, approfondendo ulteriormente la nostra comprensione dei misteri dell'universo.

Fonte:

– Encelado: la Luna di Saturno spruzza acqua ovunque – Damond Benningfield

– Fonte immagine: NASA/JPL-Caltech