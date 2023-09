Uno studio conferma la rotazione del buco nero supermassiccio nella radiogalassia M87

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature ha fornito prove convincenti della rotazione di un buco nero supermassiccio situato al centro della vicina radiogalassia M87. Guidato dal dottor CUI Yuzhu e condotto da un team internazionale di scienziati, lo studio ha utilizzato radiotelescopi di tutto il mondo per fare questa emozionante scoperta.

M87, situato a 55 milioni di anni luce dalla Terra, ospita un enorme buco nero che è circa 6.5 ​​miliardi di volte la massa del Sole. Una delle caratteristiche più interessanti della galassia è il suo getto oscillante, che si muove su e giù con un'ampiezza di circa 10 gradi.

Il team ha analizzato meticolosamente i dati del telescopio che vanno dal 2000 al 2022 e ha trovato un ciclo ricorrente di 11 anni nel movimento precessionale della base del jet. Questa scoperta è in linea con le previsioni fatte dalla Teoria della Relatività Generale di Einstein, che stabilisce un collegamento diretto tra il comportamento dinamico del getto e la rotazione del buco nero supermassiccio centrale.

L’analisi ha rivelato che l’asse di rotazione del disco di accrescimento, il disco di materia che si muove a spirale nel buco nero, è disallineato con l’asse di rotazione del buco nero. Questo disallineamento provoca il movimento precessionale del getto e fornisce una chiara prova che il buco nero supermassiccio in M87 sta effettivamente ruotando.

Il coautore dello studio, il dottor CUI Yuzhu, ha espresso entusiasmo per i risultati, sottolineando l'importanza di accumulare dati ad alta risoluzione nell'arco di due decenni per ottenere questo risultato. La conferma della rotazione del buco nero dà certezza agli scienziati che hanno studiato il buco nero di M87, soprattutto dopo il successo di catturarne l'immagine con l'Event Horizon Telescope.

M87 ha un significato storico in astronomia, poiché è stato il luogo in cui è stato identificato il primo getto astrofisico osservativo nel 1918. La sua relativa vicinanza alla Terra ha permesso agli scienziati di studiare in grande dettaglio le regioni di formazione dei getti vicino al buco nero.

I buchi neri supermassicci come quello di M87 sono noti per essere corpi celesti dirompenti che possono accumulare enormi quantità di materiale e produrre potenti getti di plasma. Questi getti viaggiano a velocità prossime a quella della luce e si estendono per migliaia di anni luce nello spazio. La rotazione del buco nero gioca un ruolo cruciale in questo processo, estraendo energia dal buco nero e spingendo il materiale circostante verso l’esterno con una forza significativa.

La rotazione di un buco nero influenza anche lo spaziotempo circostante, facendo trascinare gli oggetti vicini lungo il suo asse di rotazione, un fenomeno noto come “frame-dragging”. Questo effetto contribuisce al movimento precessionale del getto e fornisce una prova innegabile della rotazione del buco nero.

Lo studio ha coinvolto oltre 20 telescopi da tutto il mondo, inclusi i radiotelescopi cinesi Tianma da 65 metri e Xinjiang da 26 metri, noti per la loro elevata sensibilità e risoluzione angolare. Si prevedono futuri contributi dal radiotelescopio Shigatse da 40 metri, attualmente in costruzione, che migliorerà le capacità di imaging per osservazioni di lunghezze d'onda sub-millimetriche.

Sebbene questa ricerca abbia fornito spunti significativi, ci sono ancora domande senza risposta riguardanti la struttura del disco di accrescimento e la rotazione precisa del buco nero M87. Gli scienziati prevedono di scoprire più sorgenti con configurazioni simili, che miglioreranno la nostra comprensione dei buchi neri supermassicci.

Fonti: Nature, Zhejiang Lab, Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone