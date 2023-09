L'impatto del rumore urbano sulle scimmie Tamarin pezzate e sulla loro comunicazione

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Universidade Federal do Amazonas e dell’Anglia Ruskin University (ARU) ha rivelato come le scimmie tamarine pezzate, in grave pericolo di estinzione, adattano le loro tecniche di comunicazione in risposta all’inquinamento acustico indotto dall’uomo. Queste scimmie, originarie di una piccola area del Brasile centrale, si affidano principalmente ai richiami vocali e ai segni olfattivi per comunicare, ma ora devono affrontare la sfida di adattarsi agli ambienti urbani.

Il gruppo di ricerca ha condotto osservazioni su nove gruppi di tamarini pezzati selvatici, monitorandone il comportamento per un periodo di 10 giorni. La principale fonte di rumore prodotto dall’uomo nel loro habitat era il traffico stradale, ma anche i rumori degli aerei, dei visitatori del parco e delle operazioni militari contribuivano ai livelli di rumore complessivi.

Lo studio ha scoperto una correlazione tra l'aumento del rumore urbano e la frequenza delle tracce olfattive tra le scimmie. Poiché la loro comunicazione vocale è ostacolata dal rumore, le scimmie fanno più affidamento sui segni olfattivi per trasmettere messaggi.

I tamarini pezzati utilizzano diversi segni olfattivi per vari scopi, comprese le informazioni territoriali e riproduttive. Questo adattamento evolutivo consente loro di comunicare per un periodo prolungato. Tuttavia, potrebbe non essere efficace quanto i richiami vocali, soprattutto perché il loro habitat diventa frammentato a causa dell’urbanizzazione.

Il dottor Jacob Dunn, professore associato di biologia evolutiva presso l’ARU, ha sottolineato che le attività umane hanno alterato in modo significativo i paesaggi acustici ai quali molte specie erano originariamente adattate. Si ritiene che l'aumento della marcatura olfattiva tra i tamarini pezzati sia un adattamento flessibile a questi cambiamenti nel loro ambiente.

Questa ricerca fa luce sui cambiamenti comportamentali degli animali negli ambienti urbani ed evidenzia le potenziali sfide affrontate da specie in grave pericolo di estinzione come il tamarino pezzato. Sono necessari ulteriori studi per comprendere in che modo il rumore urbano influisce su altri aspetti del loro comportamento e sulla sopravvivenza generale.

