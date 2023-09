Le scimmie aumentano l'uso dei segni olfattivi per compensare l'inquinamento acustico umano

Un nuovo studio ha scoperto che i tamarini pezzati aumentano l’uso di segni olfattivi per compensare l’inquinamento acustico umano. Il tamarino pezzato è una specie di primati che si trova nel Brasile centrale, ma il suo habitat viene sempre più invaso dagli ambienti urbani. Lo studio, condotto da ricercatori dell'Universidade Federal do Amazonas e dell'Università Anglia Ruskin, ha utilizzato il tracciamento radio per osservare il comportamento di nove gruppi separati di tamarini pezzati selvatici. I ricercatori hanno scoperto che la frequenza della marcatura olfattiva aumentava in linea con i livelli di rumore causati dal traffico stradale, dagli aerei, dai visitatori del parco e dall’attività militare. Ciò suggerisce che le scimmie si affidano maggiormente alla marcatura olfattiva quando la loro comunicazione vocale diventa meno efficace a causa del rumore umano.

La comunicazione è vitale per la sopravvivenza di una specie e i tamarini pezzati utilizzano la marcatura olfattiva per trasmettere informazioni riproduttive e territoriali. L'autore principale dello studio, Tainara Sobroza, spiega che molte specie dipendono dai segnali acustici per ottenere informazioni essenziali, come l'attrazione del compagno, il foraggiamento e gli avvisi sui predatori. La ricerca indica che l'urbanizzazione e l'aumento dei livelli di rumore stanno influenzando la comunicazione dei tamarini. Man mano che il paesaggio urbano invade sempre più il loro territorio, la marcatura olfattiva sta diventando sempre più diffusa come mezzo di comunicazione.

Il coautore, il dottor Jacob Dunn, osserva che gli esseri umani hanno introdotto ulteriori stimoli nei paesaggi sonori degli animali, soffocando i suoni naturali. Il maggiore utilizzo della marcatura olfattiva da parte dei tamarini pezzati è visto come una risposta flessibile a questo cambiamento ambientale. Tuttavia, a differenza delle chiamate vocali, i segni olfattivi non sono efficaci per le comunicazioni a lunga distanza. Con l’habitat dei tamarini sempre più frammentato e i gruppi sempre più isolati, questo adattamento potrebbe avere un impatto dannoso su una specie già in uno stato di grave pericolo.

Nel complesso, lo studio evidenzia i modi in cui gli animali adattano il loro comportamento in risposta ai cambiamenti indotti dall’uomo nel loro ambiente. Comprendere questi adattamenti è fondamentale per gli sforzi di conservazione e per garantire la sopravvivenza delle specie in via di estinzione.

Fonte:

– Tainara V. Sobroza et al, I tamarini pezzati aumentano la marcatura olfattiva in risposta al rumore urbano?, Etologia, Ecologia ed evoluzione