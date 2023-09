Il getto oscillante di M87 conferma la rotazione del buco nero supermassiccio

By

Un recente studio condotto dal ricercatore cinese Dr. Cui Yuzhu ha confermato la rotazione di un buco nero supermassiccio nella vicina radiogalassia M87. Lo studio, pubblicato su Nature, ha utilizzato una rete globale di radiotelescopi e ha analizzato i dati dei telescopi dal 2000 al 2022. Il gruppo di ricerca ha osservato un getto oscillante in M87 che oscilla su e giù con un'ampiezza di circa 10 gradi, fornendo la prova della rotazione del buco nero.

I buchi neri supermassicci al centro delle galassie attive hanno a lungo sconcertato gli scienziati a causa della loro capacità di accumulare grandi quantità di materiale ed emettere potenti deflussi di plasma, noti come getti. Il meccanismo di trasferimento di energia tra buchi neri supermassicci, dischi di accrescimento e getti relativistici è rimasto un mistero per oltre un secolo.

Lo studio si è concentrato su M87, una galassia dove nel 1918 fu scoperto il primo getto astrofisico osservativo. Analizzando i dati ottenuti attraverso la Very Long Baseline Interferometry (VLBI), il team ha rilevato un getto precessionale periodico alla base del buco nero di M87, fornendo informazioni dettagliate su la sua rotazione. L'analisi del gruppo di ricerca ha rivelato che l'asse di rotazione del disco di accrescimento si disallinea con l'asse di rotazione del buco nero, provocando la precessione del getto.

Questa scoperta fa luce sul comportamento dei dischi di accrescimento e sulla loro relazione con i buchi neri supermassicci. Quando il buco nero gira, trascina gli oggetti vicini lungo il suo asse di rotazione, noto come “trascinamento del fotogramma”. La precessione del getto conferma che il buco nero supermassiccio di M87 sta effettivamente ruotando.

I risultati di questo studio sono significativi per migliorare la nostra comprensione dei buchi neri supermassicci e delle loro proprietà. "Siamo entusiasti di questa scoperta significativa", ha affermato il dottor Cui Yuzhu, autore principale dell'articolo. “L’accumulo di dati ad alta risoluzione nell’arco di due decenni e la conduzione di analisi approfondite sono stati essenziali per ottenere questo risultato”.

La ricerca ha utilizzato osservazioni dell’East Asian VLBI Network (EAVN), del Very Long Baseline Array (VLBA), dell’array congiunto di KVN e VERA (KaVA) e della rete East Asia to Italy Nearly Global (EATING).

Questo studio innovativo fornisce ulteriori prove delle intricate dinamiche dei buchi neri supermassicci e del loro ruolo nel modellare l’universo.

Fonte:

– Yuzhu Cui et al. 2023, Intouchable Lab@Openverse e Zhejiang Lab.

– Natura