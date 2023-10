Una molecola di carboidrati proveniente da batteri marini si mostra promettente nel trattamento della sindrome di Sanfilippo

By

Un recente studio pubblicato su Carbohydrat Polymers ha scoperto che una molecola di carboidrati derivata da batteri marini può avere un potenziale terapeutico per il trattamento della sindrome di Sanfilippo di tipo A. La sindrome di Sanfilippo è una rara malattia genetica causata dalla mancanza di enzimi specifici necessari per scomporre l'eparan solfato, che porta all'accumulo di frammenti tossici nelle cellule e alla successiva neurodegenerazione.

I ricercatori hanno condotto esperimenti utilizzando molecole derivate da batteri delle profondità marine e hanno confrontato i loro effetti con i derivati ​​dell'eparina. Queste molecole marine, note come polisaccaridi marini, hanno dimostrato la capacità di inibire l'enzima responsabile dell'avvio della degradazione dell'eparan solfato. Le molecole marine si sono rivelate più efficienti dei derivati ​​dell'eparina nel prevenire la degradazione dell'eparan solfato.

I ricercatori hanno poi testato una molecola specifica, A5_3, derivata dal batterio marino Vibrio diabolicus, in un modello murino di sindrome di Sanfilippo di tipo A. I topi sono stati trattati con A5_3 tre volte alla settimana per otto settimane. Dallo studio è emerso che il trattamento con A5_3 ha portato alla normalizzazione dei marcatori metabolici associati al metabolismo energetico e alla funzione cellulare nel cervello dei topi. Inoltre, i marcatori di neuroinfiammazione, morte cellulare e danno alle cellule nervose sono stati invertiti con il trattamento A5_3.

Lo studio ha anche osservato il ripristino parziale dell'integrità dei tessuti nella sostanza bianca del cervello, che contiene proiezioni di cellule nervose. I deficit motori esibiti dal modello murino della sindrome di Sanfilippo di tipo A sono stati parzialmente invertiti dal trattamento A5_3. È importante sottolineare che il trattamento è stato ben tollerato dai topi.

Questi risultati suggeriscono che A5_3, una molecola di carboidrati derivata da batteri marini, ha il potenziale di ridurre l'infiammazione, invertire la disfunzione metabolica e preservare l'integrità del tessuto cerebrale nella sindrome di Sanfilippo di tipo A. I ricercatori ritengono che questi risultati evidenzino una nuova classe di molecole con proprietà terapeutiche potenziale per prevenire la neurodegenerazione in varie forme della sindrome di Sanfilippo. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio i meccanismi d’azione e ottimizzare la somministrazione di questi composti.

Fonte:

– “Polsaccaridi marini solfati a basso peso molecolare: molecole promettenti per prevenire la neurodegenerazione nella mucopolisaccaridosi IIIA?” – Polimeri di carboidrati