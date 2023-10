Un nuovo studio suggerisce che il sistema solare esterno potrebbe contenere informazioni sorprendenti sulla gravità

I confini esterni del nostro sistema solare, in particolare la Cintura di Kuiper, potrebbero contenere non solo un misterioso nono pianeta, ma anche prove che potrebbero mettere alla prova la nostra comprensione della gravità. Due fisici teorici, Harsh Mathur della Case Western Reserve University e Katherine Brown dell'Hamilton College, hanno proposto che le anomalie osservate nelle orbite degli oggetti nel sistema solare esterno possano essere spiegate da una legge di gravità modificata nota come Dinamica Newtoniana Modificata (MOND ).

La MOND presuppone che la legge di gravità di Isaac Newton sia valida fino a un certo punto, dopo il quale subentra un comportamento gravitazionale diverso. Questa teoria ha avuto successo nello spiegare le osservazioni su scala galattica ed è talvolta considerata un'alternativa al concetto di materia oscura. Tuttavia, lo studio di Mathur e Brown mostra che la MOND potrebbe avere effetti notevoli anche sul sistema solare esterno.

I ricercatori hanno scoperto un sorprendente allineamento tra le orbite degli oggetti dell’ipotetico set di dati del Pianeta Nove e il campo gravitazionale della Via Lattea quando hanno applicato MOND. Questa scoperta suggerisce che nel corso di milioni di anni, gli oggetti nel sistema solare esterno potrebbero essere trascinati in allineamento con il campo gravitazionale della galassia.

Sebbene l’attuale set di dati sia limitato e altri astronomi abbiano proposto spiegazioni alternative per le anomalie orbitali osservate, il lavoro di Mathur e Brown evidenzia il potenziale del sistema solare esterno come laboratorio per studiare la gravità e problemi fondamentali in fisica.

Saranno necessarie ulteriori ricerche e osservazioni per confermare questi risultati e determinare se una legge di gravità modificata o un pianeta sconosciuto è responsabile delle anomalie osservate nel sistema solare esterno.

