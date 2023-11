Il nuovo software consente test più rapidi ed economici dei progetti di motori aeronautici

Vivere vicino a un aeroporto può essere un’esperienza rumorosa, con il forte rombo dei motori degli aerei che disturba la pace. Tuttavia, ricercatori e ingegneri della NASA stanno facendo passi da gigante nel ridurre il rumore generato dai motori turbofan, in particolare con l’aumento del traffico aereo degli aerei di prossima generazione. Il loro ultimo sviluppo? Un software innovativo che consente test più rapidi ed economici di diverse configurazioni di motore.

Utilizzando il potente supercomputer Pleiades presso la struttura Advanced Supercomputing della NASA nella Silicon Valley in California, gli scienziati sono riusciti a creare con successo un software in grado di modellare accuratamente le prestazioni di vari progetti di motori. Questa innovazione consentirà ai ricercatori di comprendere meglio i livelli di rumore generati durante il decollo e l'avvicinamento, senza la necessità di test fisici lunghi e costosi.

Tradizionalmente, simulare la geometria rotante di un motore, come un turbofan, è stato un processo dispendioso in termini di tempo. Tuttavia, il team di esperti della NASA ha utilizzato il software Launch, Ascent e Vehicle Aerodynamics insieme a una tecnica di mesh scorrevole per semplificare i calcoli. Abbinando analiticamente i punti stazionari e rotanti sulla griglia di modellazione, il software riduce significativamente le procedure di mappatura in fase di esecuzione.

La simulazione stessa si basa sulla ventola Source Diagnostic Test, un modello semplificato di motore turbofan comunemente utilizzato per i test fisici. Sostituendo il modello fisico con una simulazione virtuale, i ricercatori possono ora risparmiare tempo e risorse preziose durante il processo di test e certificazione. Questa innovazione apre la strada allo sviluppo di motori turbofan che non solo riducono il consumo di carburante e le emissioni, ma riducono anche al minimo i livelli di rumore.

Questo incredibile risultato dei ricercatori della NASA sarà presentato alla SC23, la conferenza internazionale sul supercalcolo, in programma dal 12 al 17 novembre 2023 a Denver, in Colorado. L'agenzia presenterà un totale di 42 risultati computazionali che evidenziano il loro impegno nel far avanzare la tecnologia aerospaziale.

FAQ:

D: Cos'è il rumore del motore turbofan?

R: Il rumore del motore turbofan si riferisce al suono generato dai motori a reazione, in particolare quelli con ventola anteriore, comunemente utilizzati negli aerei.

D: Come funziona il nuovo software?

R: Il nuovo software utilizza una tecnica a mesh scorrevole e algoritmi computazionali avanzati per modellare le prestazioni dei motori turbofan in modo più rapido ed economico.

D: Perché è importante ridurre il rumore dei motori degli aerei?

R: Ridurre il rumore dei motori degli aerei è fondamentale per ridurre al minimo l’impatto distruttivo sulle comunità vicine agli aeroporti e migliorare la qualità complessiva della vita dei residenti.

D: Il nuovo software renderà i motori degli aerei più silenziosi?

R: Il software mira a facilitare lo sviluppo di progetti di motori turbofan che riducono il consumo di carburante e le emissioni senza aumentare i livelli di rumore. Anche se aiuterà a ottenere motori più silenziosi, la riduzione specifica del rumore dipenderà dalle modifiche progettuali implementate.