La modellazione della tecnologia adesiva getta nuova luce sulla cognizione preistorica

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Tecnologia di Delft ha utilizzato la modellazione computazionale per ottenere informazioni sui processi di produzione preistorici del catrame di corteccia di betulla e sulle sue implicazioni per la comprensione delle capacità cognitive dei Neanderthal e dei primi esseri umani moderni. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Scientific Reports.

Il catrame di corteccia di betulla è considerato una delle più antiche tecnologie di trasformazione e l’analisi dei metodi utilizzati per creare questo materiale fornisce preziose informazioni sui comportamenti e sulle conoscenze tecniche dei Neanderthal. I ricercatori hanno utilizzato i modelli della rete di Petri, un linguaggio di modellazione formale, per studiare i metodi di produzione del catrame di corteccia di betulla. Hanno inoltre applicato parametri tratti dalla letteratura esistente per misurare la complessità.

I risultati dello studio suggeriscono che i Neanderthal probabilmente utilizzavano un processo di produzione complesso per creare il catrame, indicando la necessità di tratti cognitivi associati al pensiero e al comportamento moderni. I ricercatori hanno scoperto che i Neanderthal avevano a che fare con una quantità significativa di informazioni e sapevano come trasmetterle in modo efficace.

Inoltre, lo studio ha esplorato il modo in cui il potenziamento del processo tecnologico di produzione del catrame ha influito sulla sua complessità. I ricercatori hanno scoperto che l’aumento di scala aumentava significativamente la complessità del processo di produzione, suggerendo che i Neanderthal potrebbero aver utilizzato metodi diversi o lavorato in modo collaborativo come gruppo.

Comprendere i processi di produzione di materiali antichi come il catrame di corteccia di betulla è fondamentale per la ricerca archeologica e lo sviluppo di nuovi materiali. Indagando su come questi materiali sono stati creati in passato, i ricercatori possono ottenere informazioni sulle condizioni necessarie per creare nuovi materiali con le risorse oggi disponibili.

Nel complesso, questo studio evidenzia l’importanza della modellazione computazionale nello scoprire le capacità cognitive e i comportamenti dei primi esseri umani. Esaminando i processi produttivi dei materiali antichi, i ricercatori possono gettare nuova luce sulle innovazioni tecnologiche dei nostri antenati.

Fonte:

– Paul RB Kozowyk et al, Il ridimensionamento dei processi di produzione del catrame paleolitico aumenta esponenzialmente la complessità comportamentale, Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-41963-z

– Sebastian Fajardo et al, Misurazione della complessità tecnologica antica e delle sue implicazioni cognitive utilizzando le reti di Petri, Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-42078-1

– Fornito dalla Delft University of Technology