Il modello mostra che il raffreddamento delle temperature della superficie del mare antico probabilmente portò alla grande biodiversificazione dell'Ordoviciano

Un team di scienziati della Terra provenienti da Francia e Norvegia ha sviluppato un modello per spiegare la Grande Biodiversificazione Ordoviciana, la più grande ondata di biologia marina nella storia della Terra. I ricercatori suggeriscono che l’aumento della diversità oceanica 450 milioni di anni fa era in gran parte dovuto al raffreddamento delle temperature globali della superficie del mare.

Studi precedenti hanno proposto varie spiegazioni per l’improvviso aumento della diversità oceanica durante la Grande Biodiversificazione dell’Ordoviciano, inclusi l’aumento dell’ossigeno atmosferico, la deriva dei continenti e gli effetti di un impatto meteorico. Tuttavia, questo nuovo modello si concentra sul raffreddamento delle temperature della superficie del mare come causa più probabile.

Combinando i dati del modello climatico, i dati fossili e i modelli ecologici, i ricercatori hanno creato un modello che descrive le condizioni da circa 440 a 490 milioni di anni fa. Il modello mostra che con il calo della temperatura atmosferica, diminuiscono anche le temperature della superficie dell’oceano, in particolare nelle regioni poco profonde. Ciò ha portato a gradienti di raffreddamento, con l’acqua più fredda vicino ai poli e l’acqua più calda verso l’equatore.

Secondo i ricercatori, questi gradienti di raffreddamento creavano condizioni più favorevoli per la vita marina. Prima della Grande Biodiversificazione Ordoviciana, le temperature dell’oceano erano troppo calde per sostenere diverse specie marine, in particolare ai tropici. Tuttavia, con il raffreddamento del mare, le specie si sarebbero spostate verso l’equatore, determinando l’evoluzione di diversi tipi di specie per adattarsi ai cambiamenti dei gradienti di temperatura.

Questa ricerca fornisce approfondimenti sui fattori che hanno contribuito all’aumento della biodiversità marina durante la Grande Biodiversificazione Ordoviciana. I risultati evidenziano l’importanza di comprendere i cambiamenti climatici del passato e il loro impatto sugli ecosistemi della Terra.

Fonte:

– Daniel Eliahou Ontiveros et al, Impatto del raffreddamento climatico globale sulla biodiversità marina dell’Ordoviciano, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41685-w