Un modello di antenna fotosintetica: potenziale per diversi tipi di piante su pianeti rocciosi simili alla Terra

Un team di biologi, scienziati ambientali e chimici della Queen Mary University di Londra ha sviluppato un modello che suggerisce che diversi tipi di piante potrebbero potenzialmente crescere su pianeti rocciosi simili alla Terra. In uno studio pubblicato su Monthly Notice della Royal Astronomical Society, i ricercatori hanno esplorato la possibilità di antenne fotosintetiche su altri pianeti e come potrebbero supportare la crescita di vari tipi di piante.

I ricercatori si sono concentrati sulle antenne fotosintetiche, responsabili della raccolta della luce nelle piante sulla Terra. In genere, queste antenne funzionano solo con la luce nell'intervallo compreso tra 400 nm e 700 nm. Tuttavia, il team ha notato che molti esopianeti osservati nella zona abitabile orbitano attorno a nane rosse, che emettono luce al di fuori di questo intervallo. Ciò significa che le piante su tali pianeti dovrebbero essere estremamente efficienti e potrebbero evolversi in modo diverso da quelle sulla Terra.

Lo studio propone che l'antenna fotosintetica potrebbe potenzialmente funzionare con gas diversi dall'ossigeno, come lo zolfo, consentendo l'evoluzione di diversi tipi di piante. Di conseguenza, queste piante extraterrestri potrebbero non essere verdi ma potrebbero avere colori come il viola, l’arancione o il rosso, a seconda della lunghezza d’onda della luce che utilizzano per produrre energia.

I ricercatori sottolineano che queste piante avrebbero comunque bisogno di nutrienti dal suolo, anche se la composizione del suolo sarebbe probabilmente diversa da quella della Terra. La loro modellizzazione suggerisce che l’antenna fotosintetica potrebbe elaborare le lunghezze d’onda della luce necessarie sugli esopianeti osservati, indicando la necessità di nuovi metodi per rilevare e studiare queste potenziali piante extraterrestri.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere tutte le implicazioni dell’antenna fotosintetica e la potenziale diversità della vita su altri pianeti. Tuttavia, questo studio espande le possibilità di vita oltre la Terra ed evidenzia l’adattabilità dei processi fotosintetici.