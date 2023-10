Il MIT sviluppa un dispositivo impiantabile per il trattamento del diabete di tipo 1

Gli ingegneri del MIT hanno creato un dispositivo innovativo per il trattamento del diabete di tipo 1, con l'obiettivo di sostituire le iniezioni di insulina. Questo dispositivo impiantabile contiene cellule produttrici di insulina e genera il proprio ossigeno scindendo il vapore acqueo presente nel corpo. Nei test su topi diabetici, il dispositivo ha mantenuto con successo i livelli di glucosio per oltre un mese.

Un approccio comune per il trattamento del diabete di tipo 1 è l’impianto di cellule delle isole pancreatiche in grado di produrre insulina secondo necessità, eliminando così la necessità di iniezioni frequenti. Tuttavia, uno dei principali ostacoli a questo metodo è la mancanza di apporto di ossigeno alle cellule impiantate, che alla fine smettono di produrre insulina.

Per risolvere questo problema, gli ingegneri del MIT hanno progettato un dispositivo impiantabile che non solo trasporta centinaia di migliaia di cellule insulari produttrici di insulina, ma genera anche il proprio ossigeno. Il dispositivo utilizza una membrana a scambio protonico per dividere il vapore acqueo in idrogeno e ossigeno. L'ossigeno viene immagazzinato in una camera e viene consegnato alle cellule delle isole attraverso una sottile membrana permeabile all'ossigeno.

Quando testato su topi diabetici, il dispositivo ha regolato con successo i livelli di glucosio nel sangue per almeno un mese. I ricercatori stanno ora lavorando allo sviluppo di una versione più grande del dispositivo che possa essere testata sugli esseri umani con diabete di tipo 1.

Questo dispositivo ha il potenziale per rivoluzionare il trattamento del diabete, consentendo ai pazienti di vivere senza la necessità di frequenti iniezioni di insulina. Inoltre, i ricercatori ritengono che questa tecnologia potrebbe essere adattata per trattare altre malattie che richiedono la somministrazione ripetuta di proteine ​​terapeutiche.

Secondo il professor Daniel Anderson, autore senior dello studio, "Siamo entusiasti dei progressi compiuti finora e siamo davvero ottimisti sul fatto che questa tecnologia possa finire per aiutare i pazienti".

Fonte: MIT

Definizioni:

– Insulina: un ormone prodotto dal pancreas che regola i livelli di glucosio nel sangue. Aiuta a trasportare il glucosio dal flusso sanguigno nelle cellule per produrre energia o immagazzinamento. Gli individui con diabete non producono abbastanza insulina o non rispondono adeguatamente ad essa, portando ad alti livelli di zucchero nel sangue.

– MIT: Massachusetts Institute of Technology, prestigiosa università di ricerca privata a Cambridge, Massachusetts, nota per le sue scoperte scientifiche e i progressi tecnologici.

