La nuova stampante a getto d’inchiostro 3D utilizza la visione artificiale per una stampa versatile e senza contatto

Un progresso rivoluzionario nella tecnologia di stampa a getto d’inchiostro 3D è stato sviluppato dai ricercatori del MIT, Inkbit e dell’ETH di Zurigo. Questa stampante innovativa utilizza la visione artificiale per consentire la stampa senza contatto, consentendo agli ingegneri di lavorare con una gamma di materiali più ampia che mai.

Tradizionalmente, i sistemi di stampa a getto d’inchiostro 3D sono stati limitati nella loro capacità di fabbricare strutture con componenti ibridi che combinano materiali morbidi e rigidi. Il processo di levigatura utilizzato in questi sistemi spesso schiaccia o imbratta le resine a polimerizzazione lenta, limitando i tipi di materiali che possono essere utilizzati.

La stampante a getto d'inchiostro di nuova concezione risolve questo problema incorporando la tecnologia di visione artificiale. Il sistema scansiona automaticamente la superficie di stampa 3D e regola in tempo reale la quantità di resina depositata da ciascun ugello. Ciò garantisce che nessuna area sia riempita in eccesso o in difetto, con conseguente stampa più precisa e affidabile.

Uno dei principali vantaggi di questo sistema di stampa senza contatto è la sua compatibilità con materiali a polimerizzazione più lenta. A differenza degli acrilati tradizionali utilizzati nella stampa 3D, i materiali chimici a polimerizzazione più lenta offrono caratteristiche prestazionali migliorate come elasticità, durata e longevità migliorate.

La velocità e la precisione di questa nuova stampante sono davvero notevoli. Può apportare modifiche costanti senza interrompere o rallentare il processo di stampa, rendendolo circa 660 volte più veloce rispetto ai sistemi di stampa a getto d'inchiostro comparabili. Questa velocità senza precedenti apre nuove possibilità per una produzione efficiente su larga scala.

Il team di ricerca ha utilizzato questa stampante per creare dispositivi robotici complessi, tra cui una pinza robotica completamente stampata in 3D a forma di mano umana. Questa pinza è controllata da tendini rinforzati ma flessibili, a dimostrazione delle capacità della stampante nella fabbricazione di strutture complesse e funzionali.

Oltre alla sua velocità e versatilità, la stampante offre anche un controllo superiore dei materiali. Può stampare dettagli precisi utilizzando la cera come materiale di supporto per creare cavità o intricate reti di canali all'interno di un oggetto. La cera viene stampata sotto la struttura e successivamente sciolta, lasciando canali aperti.

Nel complesso, questa nuova stampante 3D a getto d’inchiostro con tecnologia di visione artificiale rappresenta un progresso significativo nel campo della produzione additiva. La sua capacità di stampa senza contatto e la compatibilità con un'ampia gamma di materiali sbloccano infinite possibilità per ingegneri e progettisti.

FAQ

D: Cos'è la visione artificiale?

La visione artificiale si riferisce al campo di studio e alla tecnologia che consente ai computer di estrarre informazioni da immagini o video digitali. Implica lo sviluppo di algoritmi e tecniche per attività quali il riconoscimento delle immagini, il rilevamento degli oggetti e la comprensione della scena.

D: Cosa sono gli acrilati?

Gli acrilati sono un tipo di resina comunemente utilizzata nella stampa 3D. Sono noti per le loro proprietà di polimerizzazione rapida, che li rendono adatti alla prototipazione rapida e alla produzione su piccola scala. Tuttavia, presentano limitazioni in termini di flessibilità e durata rispetto ad altri materiali.

D: Come funziona la stampa 3D senza contatto?

La stampa 3D senza contatto si riferisce a un processo di stampa in cui la stampante non tocca fisicamente l’oggetto stampato durante la fabbricazione. Utilizza invece la tecnologia di visione artificiale per controllare con precisione la deposizione del materiale e garantire il risultato desiderato. Ciò consente l'utilizzo di una gamma più ampia di materiali e migliora la precisione di stampa.

D: Qual è il significato di questa nuova stampante?

Questa nuova stampante a getto d’inchiostro rappresenta un importante progresso nel campo della stampa 3D. Le sue funzionalità senza contatto, la versatilità nel lavorare con vari materiali e la velocità eccezionale lo rendono un punto di svolta per la produzione additiva. Apre la strada alla produzione di strutture complesse e funzionali con caratteristiche prestazionali migliorate.