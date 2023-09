Un potenziale nuovo farmaco contro l'Alzheimer riduce l'infiammazione del cervello e migliora la memoria

I ricercatori del Picower Institute for Learning and Memory del MIT hanno compiuto progressi significativi nel trattamento della malattia di Alzheimer sviluppando un farmaco che riduce l'infiammazione nel cervello e migliora la memoria. Il farmaco, chiamato A11, prende di mira un fattore di trascrizione genetico chiamato PU.1, che è responsabile della sovraespressione di geni infiammatori nelle cellule immunitarie del cervello durante la malattia di Alzheimer. A11 sopprime l'attività PU.1 reclutando proteine ​​che reprimono l'espressione di questi geni infiammatori.

L'infiammazione è una componente importante della patologia del morbo di Alzheimer e trovare trattamenti efficaci si è rivelato difficile. Attraverso test preclinici su colture cellulari umane e modelli murini di Alzheimer, i ricercatori hanno scoperto che l'A11 riduce l'infiammazione nelle cellule simili alla microglia umana e in diversi modelli murini di malattia di Alzheimer. Inoltre migliora significativamente la cognizione nei topi.

I ricercatori hanno confrontato l'espressione genetica nei campioni cerebrali post-mortem di pazienti affetti da Alzheimer e di controlli non affetti da Alzheimer. Hanno scoperto che l'Alzheimer provoca importanti cambiamenti nell'espressione genica della microglia e un aumento del legame di PU.1 ai bersagli dei geni infiammatori è una parte significativa di questi cambiamenti. L'abbassamento dell'attività PU.1 in un modello murino di Alzheimer ha ridotto l'infiammazione e la neurodegenerazione.

Il team ha esaminato oltre 58,000 piccole molecole per trovare composti che potrebbero ridurre l'infiammazione e i geni correlati all'Alzheimer regolati da PU.1. A11 era il più potente tra i sei candidati finali. Negli esperimenti condotti su cellule simili alla microglia umana, l’A11 ha ridotto l’espressione e la secrezione di citochine infiammatorie e ha impedito alla microglia di reagire in modo eccessivo ai segnali infiammatori.

Sono necessarie ulteriori ricerche per sviluppare e testare l'A11 come trattamento per la malattia di Alzheimer. Questo promettente farmaco potrebbe contribuire allo sviluppo di terapie più efficaci per questa devastante malattia neurodegenerativa.

– Definizione di malattia di Alzheimer: la malattia di Alzheimer è una malattia che attacca il cervello, provocando un declino delle capacità mentali che peggiora nel tempo. È la forma più comune di demenza e rappresenta il 60-80% dei casi di demenza. Attualmente non esiste una cura per la malattia di Alzheimer, ma esistono farmaci che possono aiutare ad alleviare i sintomi.

– Definizione MIT: MIT è l'acronimo di Massachusetts Institute of Technology. È una prestigiosa università di ricerca privata a Cambridge, nel Massachusetts, fondata nel 1861. È organizzata in cinque scuole: architettura, ingegneria, discipline umanistiche, arti e scienze sociali, management e scienza. L'impatto del MIT include molte scoperte scientifiche e progressi tecnologici. La sua missione è quella di ricercare conoscenze fondamentali sulla natura e il comportamento dei sistemi viventi e l’applicazione di tali conoscenze per migliorare la salute, allungare la vita e ridurre malattie e disabilità.

– Definizione del National Institutes of Health: Il National Institutes of Health (NIH) è la principale agenzia del governo degli Stati Uniti responsabile della ricerca biomedica e sulla salute pubblica. Conduce la propria ricerca scientifica attraverso il suo Programma di ricerca intramurale (IRP) e fornisce importanti finanziamenti per la ricerca biomedica a strutture di ricerca non NIH attraverso il suo Programma di ricerca extramurale. La sua missione è quella di ricercare conoscenze fondamentali sulla natura e il comportamento dei sistemi viventi e l’applicazione di tali conoscenze per migliorare la salute, allungare la vita e ridurre malattie e disabilità.