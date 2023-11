I fisici del MIT scoprono tre nuove proprietà nel grafene impilato

By

I fisici del MIT hanno fatto una scoperta rivoluzionaria isolando cinque scaglie ultrasottili di grafene impilato che presentano tre proprietà uniche. I ricercatori hanno soprannominato questo materiale “grafene impilato romboedrico pentastrato” e ha il potenziale per rivoluzionare il campo della scienza dei materiali.

La grafite è composta principalmente da grafene, un singolo strato di atomi di carbonio disposti in esagoni. Gli scienziati hanno studiato il grafene fin dal suo isolamento circa 20 anni fa per le sue proprietà eccezionali. Più recentemente, i ricercatori del MIT e di altre istituzioni hanno scoperto che torcere singoli fogli di grafene con una leggera angolazione potrebbe indurre nuove proprietà, portando all’emergere del campo della “twistronics”.

In questa ricerca, i fisici del MIT hanno scavato ancora più a fondo e hanno scoperto che l’impilamento di cinque strati di grafene in un ordine specifico consente agli elettroni di interagire tra loro, un fenomeno noto come correlazione elettronica. Questa interazione è il fattore chiave dietro l’emergere delle tre nuove proprietà osservate nel grafene impilato romboedrico pentastrato.

Il team ha sviluppato un microscopio all’avanguardia chiamato microscopia ottica a campo vicino a scansione di tipo scattering (s-SNOM) che ha permesso loro di identificare e isolare l’ordine di impilamento desiderato all’interno del grafene multistrato. Collegando gli elettrodi a questo materiale unico, i ricercatori sono stati in grado di controllarne e ottimizzarne le proprietà applicando tensioni diverse. Hanno osservato l’emergere di comportamenti isolanti, magnetici e topologici a seconda del numero di elettroni nel sistema.

La proprietà più intrigante, il comportamento topologico, consente il movimento senza ostacoli degli elettroni lungo i bordi del materiale mentre lo inibisce attraverso il centro. Ciò crea una strada entusiasmante per i ricercatori per esplorare le possibilità della fisica topologica e fortemente correlata.

Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre la scienza fondamentale. La capacità di controllare e manipolare le proprietà del grafene impilato apre nuove opportunità per la progettazione di materiali avanzati con funzionalità su misura. Questa svolta potrebbe avere applicazioni di vasta portata nell’elettronica, nello stoccaggio dell’energia e nell’informatica quantistica.

FAQ:

D: Cos'è il grafene?

A: Il grafene è un singolo strato di atomi di carbonio disposti in una struttura reticolare esagonale con proprietà notevoli, tra cui resistenza eccezionale, conduttività elettrica e conduttività termica.

D: Quali sono le tre proprietà scoperte nel grafene impilato?

A: I ricercatori hanno scoperto che il grafene impilato può mostrare un comportamento isolante, magnetico e topologico a seconda del numero di elettroni presenti nel sistema.

D: Cos'è il comportamento topologico?

A: Il comportamento topologico si riferisce al movimento senza ostacoli degli elettroni lungo i bordi di un materiale inibendo il loro movimento attraverso il centro. Questa proprietà ha implicazioni interessanti per lo sviluppo di conduttori e isolanti efficienti.

D: Come è stato isolato il materiale di grafene impilato?

A: I ricercatori hanno utilizzato un nuovo microscopio chiamato microscopia ottica a scansione in campo vicino a scattering (s-SNOM) per identificare e isolare l’ordine di impilamento desiderato all’interno del grafene multistrato.

D: Quali sono le potenziali applicazioni del grafene impilato?

A: Il grafene impilato con proprietà sintonizzabili può essere utilizzato in vari campi, tra cui l’elettronica, lo stoccaggio dell’energia e l’informatica quantistica, dove sono altamente desiderabili materiali su misura con funzionalità specifiche.