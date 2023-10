I ricercatori del MIT scoprono proprietà uniche nel grafene a cinque strati

I fisici del MIT hanno fatto una scoperta entusiasmante sulle proprietà del grafene. Quando impilato in un particolare modello a cinque strati, il grafene mostra uno stato di magnetismo non convenzionale e un nuovo comportamento elettronico chiamato “ferro-valletricità”. Questa scoperta potrebbe potenzialmente portare allo sviluppo di dispositivi di archiviazione dati ad alta capacità ed efficienti dal punto di vista energetico.

Il grafene è un allotropo del carbonio costituito da un singolo strato di atomi disposti in un reticolo esagonale. È noto per la sua eccezionale resistenza e conduttività. In questo studio, i ricercatori del MIT hanno scoperto che quando cinque strati di grafene sono impilati secondo uno schema romboedrico, il materiale entra in un raro stato chiamato “multiferroico”. In questo stato, mostra sia magnetismo non convenzionale che ferro-valletricità.

Un materiale multiferroico mostra un comportamento coordinato nelle sue proprietà elettriche, magnetiche o strutturali. Questa scoperta è particolarmente significativa perché potrebbe potenzialmente rivoluzionare i dispositivi di archiviazione dei dati. Utilizzando le proprietà multiferroiche, gli ingegneri potrebbero progettare dispositivi di archiviazione dati a bassissima potenza e ad alta capacità in grado di archiviare il doppio della quantità di informazioni rispetto ai dispositivi convenzionali.

I ricercatori hanno effettuato esperimenti utilizzando singoli fiocchi di grafene esfoliati con cura da un blocco più grande di grafite. Hanno impilato gli strati di grafene secondo lo specifico schema romboedrico e hanno osservato l’emergere del comportamento multiferroico. I loro risultati sono stati pubblicati in un prossimo articolo su Nature.

Questo studio evidenzia le proprietà uniche del grafene e il potenziale della sua applicazione nello sviluppo di dispositivi di archiviazione dati più efficienti. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno e sfruttare le capacità del grafene multiferroico.

Fonte:

– I fisici del MIT scoprono lo stato multiferroico nel grafene impilato, MIT News, https://news.mit.edu/2021/physicists-discover-multiferroic-state-stacked-graphene-0823