Gli ingegneri del MIT sviluppano un nuovo sistema per la produzione di combustibile verde a idrogeno

Gli ingegneri del MIT hanno proposto un nuovo sistema per la produzione di idrogeno verde, privo di emissioni di carbonio, alimentato esclusivamente dall’energia solare. In uno studio pubblicato sul Solar Energy Journal, gli ingegneri presentano un progetto concettuale per un sistema solare termochimico a idrogeno (STCH) in grado di dividere in modo efficiente l’acqua utilizzando il calore del sole, generando idrogeno con zero emissioni di gas serra.

Attualmente, l’idrogeno viene prodotto prevalentemente utilizzando processi che si basano sul gas naturale e su altri combustibili fossili, rendendolo una fonte di energia “grigia”. Al contrario, STCH offre un’alternativa completamente priva di emissioni, facendo affidamento sull’energia solare rinnovabile per produrre idrogeno. Tuttavia, i progetti STCH esistenti hanno un’efficienza limitata, con solo il 7% della luce solare utilizzata per la produzione di idrogeno.

Il team del MIT mira a migliorare l’efficienza di STCH sfruttando fino al 40% del calore solare, rendendolo così un’opzione scalabile e conveniente per la decarbonizzazione del settore dei trasporti. L’obiettivo è raggiungere l’obiettivo del Dipartimento dell’Energia di produrre idrogeno verde entro il 2030 a 1 dollaro al chilogrammo.

Il sistema proposto verrebbe abbinato a una fonte esistente di calore solare, come un impianto solare concentrato (CSP), che utilizza specchi per concentrare e riflettere la luce solare verso una torre ricevente centrale. Il sistema STCH utilizzerebbe quindi questo calore per dividere l’acqua e generare idrogeno.

Il cuore del sistema è una reazione termochimica in due fasi che coinvolge un metallo che cattura l’ossigeno dal vapore, lasciando dietro di sé l’idrogeno. Il metallo viene quindi riscaldato nuovamente sotto vuoto per rigenerarlo e rimuovere l'ossigeno. Il sistema consisterebbe in un binario circolare con reattori a forma di scatola che attraversano stazioni calde e fredde. Le stazioni calde espongono il metallo ad alte temperature per rimuovere l'ossigeno, mentre le stazioni fredde lo espongono al vapore per produrre idrogeno.

Per superare le sfide associate al recupero del calore e alla creazione del vuoto, i ricercatori hanno incorporato soluzioni alternative per il risparmio energetico. I reattori sui lati opposti del binario scambiano calore attraverso la radiazione termica, e una seconda serie di reattori che girano attorno al primo treno trasportano un metallo diverso che assorbe ossigeno dai reattori interni senza la necessità di pompe a vuoto ad alta intensità energetica.

Le simulazioni del progetto hanno dimostrato che potrebbe aumentare significativamente l’efficienza della produzione di idrogeno termochimico solare dal 7% al 40%.

Sviluppando questo sistema, gli ingegneri del MIT sperano di generare idrogeno verde in modo economicamente vantaggioso e su larga scala, aprendo la strada a un futuro in cui l’idrogeno potrà sostituire i combustibili fossili nei trasporti a lunga distanza.

Fonte:

– Giornale dell'energia solare

– doi:10.1016/j.solener.2021.01.062