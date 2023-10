La Luna: una destinazione promettente per la ricerca sulla radioastronomia

Gli astronomi sono da tempo ansiosi di studiare le “Età buie” dell’Universo, un periodo iniziato circa 380,000 anni dopo il Big Bang. Durante questo periodo, l’Universo era pieno di idrogeno neutro, gli elementi costitutivi delle prime stelle e galassie. Le prime stelle alla fine si formarono in galassie e la loro radiazione ionizzò l'idrogeno neutro, portando al periodo noto come Alba Cosmica o Epoca della Reionizzazione.

Sfortunatamente, lo studio di questo periodo è stato impegnativo a causa delle limitate fonti di luce. Le uniche fonti di luce visibili di questo periodo sono la radiazione residua del Big Bang (fondo cosmico di microonde) e i fotoni rilasciati quando si è formato l'idrogeno neutro. Tuttavia, questi segnali sono difficili da osservare dalla Terra a causa delle interferenze atmosferiche e delle interferenze radio causate da fonti terrestri.

Per superare questi ostacoli, i ricercatori si stanno rivolgendo alla Luna come potenziale sito per la ricerca radioastronomica. La Luna offre un ambiente “radio silenzioso” sul suo lato nascosto, libero da interferenze provenienti dalla Terra. Questo ambiente unico consentirebbe ad antenne radio sensibili di rilevare le radiazioni del Medioevo e di effettuare osservazioni in una gamma di frequenze mai prima possibile.

Un progetto esplorativo noto come Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night), il cui lancio è previsto entro il 2025, mira a testare la fattibilità della radioastronomia sulla Luna. LuSEE-Night è una collaborazione tra la NASA e il Dipartimento dell'Energia, con partner del Lawrence Berkeley National Laboratory, del Brookhaven National Laboratory, dell'UC Berkeley e dell'Università del Minnesota.

L'esperimento includerà antenne lunghe sei metri e si baserà su un satellite relè per la trasmissione dei dati, poiché la comunicazione diretta non è possibile dal lato nascosto della Luna. Le estreme differenze di temperatura tra il giorno e la notte nella regione polare meridionale della Luna, che raggiungono i 120 °C (250 °F) durante il giorno e i -173 °C (-280 °F) di notte, pongono ulteriori sfide per la missione.

In caso di successo, i radioosservatori lunari potrebbero rivoluzionare la nostra comprensione dell’Universo primordiale e aprire nuove possibilità per la ricerca scientifica. Questi osservatori fornirebbero un’opportunità unica per studiare i secoli bui e monitorare l’evoluzione delle strutture cosmiche dall’inizio dei tempi.

