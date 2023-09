By

Weaver Industries, una società con sede a Denver, nella contea di Lancaster, ha svolto un ruolo cruciale nel successo dell'atterraggio della capsula OSIRIS-REx della NASA che trasportava un prezioso campione di un asteroide. La capsula è atterrata in sicurezza nel deserto dello Utah, grazie in parte allo scudo termico creato da Weaver Industries. Lo scudo termico ha protetto la capsula durante il suo rientro nell'atmosfera terrestre dopo aver viaggiato per miliardi di miglia a temperature estreme. Senza lo scudo, la capsula sarebbe bruciata all'entrata.

Il team di Weaver Industries, guidato dal presidente Jim Weaver, ha lavorato instancabilmente per trasformare le materie prime, inclusa la grafite, nello scudo termico. Jim Weaver attribuisce il merito del buon esito della missione al duro lavoro e alla dedizione dei membri del suo team. Il completamento dello scudo termico per la capsula OSIRIS-REx segna un altro test extraterrestre condotto da Weaver Industries. In precedenza hanno creato scudi termici anche per i rover su Marte.

Weaver Industries, fondata originariamente come azienda di modelli in legno nel 1954 da Harold Weaver, ha ampliato le proprie capacità nel corso degli anni. L'azienda ha intrapreso diversi progetti con la NASA, mettendo in mostra la propria competenza e contribuendo a importanti missioni. Oltre al loro coinvolgimento nel settore aerospaziale, Weaver Industries serve, tra gli altri, anche i settori dell'elettronica e dell'energia solare.

Il riuscito atterraggio della capsula non solo rappresenta un risultato monumentale per la NASA, ma riempie anche il team di Weaver Industries con immenso orgoglio. Il campione raccolto dall’asteroide ha il potenziale per svelare i misteri del nostro sistema solare. Con la loro continua dedizione e competenza, Weaver Industries svolgerà senza dubbio un ruolo importante nelle future attività di esplorazione spaziale.

Fonte:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]