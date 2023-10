Una nuova legge universale della natura: l’evoluzione si applica a tutti i sistemi complessi

By

Un team di scienziati e filosofi ha introdotto un concetto rivoluzionario che chiamano “una legge della natura mancante”. Sostengono che l’evoluzione non è limitata alla vita biologica ma è un processo fondamentale che si applica a tutti i sistemi complessi dell’universo, dai corpi celesti alle strutture atomiche. Il team propone la “Legge dell’aumento dell’informazione funzionale”, che afferma che qualsiasi sistema, vivente o non vivente, si evolverà se diverse configurazioni saranno sottoposte a selezione in base alla funzionalità.

I ricercatori identificano tre caratteristiche distintive dei sistemi in evoluzione: molteplicità di componenti, diversità di disposizioni e selezione per la funzione. Suggeriscono che queste caratteristiche sono comuni a sistemi complessi in evoluzione in diversi campi.

La chiave di questa legge universale della natura risiede nel concetto di “selezione per funzione”. I ricercatori approfondiscono la teoria della selezione naturale di Darwin, classificando la funzione in tre tipi distinti: stabilità, persistenza dinamica e novità. La funzione non è più limitata ai tratti di sopravvivenza, ma include attributi che contribuiscono all'esistenza, alla diversificazione e alla complessità di un sistema.

Lo studio illustra questa teoria con esempi provenienti da contesti sia biologici che non biologici. Mette in evidenza il viaggio evolutivo della vita sulla Terra, dall'emergere della fotosintesi allo sviluppo di comportamenti complessi. Tuttavia, il concetto di evoluzione si estende oltre la vita organica. Il regno minerale, ad esempio, mostra un proprio percorso evolutivo, dove configurazioni minerali semplici hanno dato origine nel tempo a configurazioni sempre più complesse.

Inoltre, le stelle stesse rappresentano una meraviglia evolutiva poiché forgiano elementi più pesanti, contribuendo alla diversità e alla complessità chimica dell'universo.

La ricerca sottolinea che l’evoluzione darwiniana è un caso speciale all’interno di questo fenomeno naturale più ampio. Ciò suggerisce che i principi che guidano la diversità della vita sulla Terra si applicano anche ai sistemi inanimati.

Questo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, è uno sforzo di collaborazione che coinvolge scienziati di varie discipline. Riconoscendo la tendenza universale dei sistemi complessi a generare novità, stabilità e persistenza dinamica, questa ricerca ridefinisce la nostra comprensione dell’evoluzione come una caratteristica intrinseca del nostro universo in continua evoluzione.

Fonte:

– Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze